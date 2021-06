UTA Córdoba inicia un paro por tiempo indeterminado

Córdoba. La Unión del Transporte Automotor (UTA) de Córdoba decretó un paro para hoy por tiempo indeterminado. Afectará a los colectivos urbanos de la Capital provincial. La seccional local informó que la medida de fuerza es por el "incumplimiento" del pago de salario.



La titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carla Esteban, precisó a Cadena 3 que la decisión es porque "las empresas incumplieron el acuerdo del pago salarial".



"Tamse (empresa municipal) no realizó ningún depósito, por ejemplo, y en el caso del resto han pagado sólo una parte de lo que tendrían que haber depositado hoy", señaló.



Y en ese sentido, agregó: "Este fin de semana, hay restricciones. Hay quienes dicen que somos 'esenciales', pero la realidad es que aún no hemos sido vacunados. Y encima no nos pagan todo el salario. No nos dejan más opciones que realizar un paro".



Esteban remarcó, además, que se decidió llevar a cabo la medida fuerza porque, a pesar del acuerdo pactado, la respuesta de los empresarios es que "ya no tienen más para depositar".



"Ellos dicen ya han depositado todo lo que tenían y que ya no tienen más para depositar", completó.



Esteban reiteró que el paro de servicio rige desde las 00 de este sábado y que como es una medida por tiempo indefinido, al menos este fin de semana no habrá colectivos. (Cadena3)