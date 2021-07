Capilla del Monte trabaja para revertir los daños ambientales del basural

Desde que comenzó la gestión del intendente Fabricio Díaz, el gobierno municipal de Capilla del Monte viene trabajando intensamente para revertir el deplorable estado en que se encontraba el basural municipal. A tres años del voraz incendio que devastó más de mil hectáreas de monte nativo y se desató en el vertedero, la realidad es muy diferente.

Se hizo una fuerte intervención y se establecieron políticas ambientales para reducir los riesgos de que vuelva a suceder una situación similar, que provocó un enorme daño a la flora y fauna del Valle de Punilla.

Una de las funcionarias encargadas de estas tareas, ha sido la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Sofía Pedraza, quien manifestó a EL DIARIO: «Cuando nos hicimos cargo, el predio estaba en condiciones de abandono total y estaba invadido por personas que hacían cirujeo. El municipio no tenía mayor intervención y eso fue letal para la región, ya que aquí se inició el incendio que se expandió rápidamente a las sierras. Intentamos a diario que esa situación no se vuelva a repetir y es por ello que, no sólo hemos intervenido en la apertura de cortafuegos, sino además en la reducción del cúmulo de podas».

«Lo primero que hicimos fue concretar el cerramiento del predio y los trabajos de mejoramiento y seguridad en su interior. Se colocaron dos torres de seis metros de altura con soporte superior, tres reflectores y una cámara filmadora con domo en cada una de ellas. Además, se instaló en una de las torres un equipo generador de energía solar con batería que proveerá a las luces y facilitará además la carga de celulares de la casilla de guardia»; destacó la funcionaria.

Durante los últimos meses, la Municipalidad de Capilla del Monte implementó dentro del Plan de Gestión de Residuos, acciones de reciclaje que permiten reducir el volumen de residuos y generar nuevos ingresos. En ese sentido, se logró la venta de 12.000 kg. de cartón, 5000 kg. de papel, 250 kg. de telgopor, y otro tanto de vidrio.

Pedraza dijo que el municipio adquirió una chipiadora con el fin de la reducción del residuo de poda en el predio. «La chipeadora adquirida contribuye a prevenir incendios y genera también material sustentable, que puede ser reutilizado como alimento para salamandras o mejoramiento de suelo. A diario se acumula mucha poda, por lo que evaluamos para los próximos meses volver a hacer una quema controlada»; completó.