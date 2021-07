La UEPC propone que no cobren los docentes que no se vacunaron

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba propuso que no cobren los docentes que no se hayan vacunado contra el Covid-19. La medida busca replicar las disposiciones del gobierno provincial, quien licenciará sin goce de sueldo a los trabajadores de la administración pública mayores de 60 años y/o con comorbilidades que no quieren recibir la vacuna y estén yendo a trabajar.

La realidad es que al día de la fecha, Córdoba tiene más vacunas que inscriptos y se estima que alrededor del 30% de la población mayor de 18 años no se inscribió para recibir las dosis.

A días para la vuelta a clases, la UEPC considera que hay una gran cantidad de docentes que tampoco se anotaron para ser inmunizados y volvió a solicitar a sus afiliados que se coloquen las vacunas (a excepción de aquellos que tengan prescripción médica).