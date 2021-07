Polémico cartel en el norte cordobés: Dura carta al intendente de Villa Tulumba

El historiador, museólogo y gestor cultural Carlos Ferreyra Bertone le envió una dura carta al intendente radical Sebastián Peralta, a raíz de la polémica desatada por un cartel colocado en el poblado histórico de Villa Tulumba donde se asegura que los primeros pobladores de la región provienen de «vikingos». La comunidad de historiadores de la Provincia de Córdoba se ha puesto en pie de guerra contra este texto, la tiempo que aseguran no tiene «sustento histórico».

«Sr. Intendente de Villa Tulumba le manifiesto mi preocupación (y la de numerosos colegas) sobre uno de los textos colocados en el parque de la Hostería de la Villa. Quiero aclarar que se trata de sólo un texto y del buque con escudos nórdicos que se ha construido en dicho parque, no del proyecto de TERRITORIO MUSEO, el cual es excelente y vanguardista desde lo conceptual. Y justamente, por eso mismo es que me preocupa (nos preocupa) el texto sobre el origen mítico de los pueblos del norte cordobés»; señala Ferreyra, quien agregó que se trata de un escrito «falso, ficticio, sin sentido y mal redactado, que utiliza información supuesta y la presenta como si fuera real y tiene resabios racistas».

Ferreyra Bertone aseguró en su carta abierta, que «no existe en el norte de Córdoba ninguna tradición oral, ni mito popular ni leyenda que hable de la llegada de vikingos a la región». «Se trata de una falsa tradición, se busca crear un mito donde no lo existe, y se extraen datos sueltos y dudosos y se los mezcla en un texto sin ningún sentido. Además de que el texto es absolutamente falso, no se entiende bien el objetivo del mismo: si se querían revalorizar mitos, los hay a montones en la región, mitos nuestros, auténticos, ancestrales; sin necesidad de darle paternidad vikinga a leyendas que no lo son, porque son invenciones modernas»; cuestionó el especialista.

La mayor preocupación es que el escrito ha sido presentado como un texto científico. En otra parte de la misiva, se subraya que el texto además presenta errores históricos. «Los conquistadores españoles no llegaron a estas tierras en el siglo XV sino en el XVI y nunca conocieron la metalurgia. Los vikingos no eran daneses, Troya tuvo varias caídas, los vikingos llegaron a la zona de Terranova en Canadá (y sólo hasta allí), los países que nombra (Argentina, etc.) no existían como países hasta el siglo XIX».

«Le rogamos al Sr. Intendente que, habiendo una gran comunidad de historiadores y museólogos en el Norte de Córdoba, profesionales de alto nivel que han estudiado toda su vida, se los consulte, para evitar que un organismo oficial, como lo es un municipio, reproduzca información pseudocientífica. Supongo que una tierra con tanta historia como Tulumba no tiene necesidad de inventar vikingos»; cuestionó Ferreyra.