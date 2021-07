Habrá actividades por el Día Mundial de las hepatitis virales

El 28 de julio es el Día Mundial de las hepatitis virales, una oportunidad para sensibilizar tanto a los miembros del equipo de salud como a la comunidad en general respecto a este problema de salud. En este sentido, desde el Programa Provincial de Hepatitis Virales brindan distintas propuestas e información respecto a estas infecciones.

El miércoles 28 de julio se ofrecerán asesorías, testeos para la detección de las hepatitis virales B y C, y también vacunación para hepatitis B. Las personas interesadas pueden acercarse durante la jornada, de 14 a 18, a la Capilla del Paseo del Buen Pastor– Av. Hipólito Yrigoyen 325 – Nueva Córdoba. Para realizar un adecuado asesoramiento, se recomienda concurrir con el carnet de vacunación.

El mismo miércoles, el Programa Nacional de Hepatitis, Ministerio de Salud de la Nación, invita a los equipos de salud a participar de un encuentro virtual “Avances en el tratamiento de las hepatitis virales – Presentación de nuevas guías”. La actividad comienza a las 13; para participar, se debe solicitar el link de acceso al correo: programaprovincialsida@hotmail.com.

En tanto el viernes 30 de julio, desde las 13:30, el equipo del Programa nacional brindará la conferencia “Nuevos desafíos en la eliminación de la hepatitis C – Avances en tratamientos pangenómicos”, oportunidad en la que también se presentará el protocolo de investigación sobre mortalidad asociada a hepatitis en Argentina. Cabe destacar que se trata de una actividad dirigida a los y las especialistas de la provincia de Córdoba. El link para sumarse también debe pedirse a través del correo: programaprovincialsida@hotmail.com.

Sobre la hepatitis

La hepatitis es la inflamación del hígado, órgano vital que procesa los nutrientes, cumple una función desintoxicante y sintetiza proteínas. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su funcionamiento puede verse afectado.

Desde el Programa Provincial explican que, en general, la hepatitis es provocada por un virus y que, hasta el momento, han sido reconocidos y caracterizados en personas diferentes tipos: A, B, C, D y E. Estos virus difieren en sus formas de transmisión y características clínicas ya que mientras todos pueden causar hepatitis aguda, solo los virus de las hepatitis B, C y D ocasionan hepatitis crónica.

Los virus de la hepatitis A y E se transmiten por vía fecal-oral, es decir a través de agua o alimentos contaminados, o algunas prácticas sexuales no protegidas. Generalmente estos tipos de hepatitis se cursan en forma asintomática, pero algunas personas también pueden presentar hepatitis aguda, es decir, con fiebre, color amarillo en la piel y mucosas, fatiga, dolor abdominal en zona hepática, orina color oscuro, náuseas y vómitos, entre otras manifestaciones clínicas.

La principal recomendación para prevenir la hepatitis A y E es implementar medidas higiénicas como lavarse las manos después de ir al baño, cambiar los pañales y antes de preparar las comidas. Además, se indica cocinar bien los alimentos y consumir agua hervida o purificada. También son importantes las condiciones ambientales como una correcta eliminación de excretas.

En tanto las hepatitis B y C se transmiten por el contacto con sangre, por vía sexual o al compartir elementos cortopunzantes, como agujas y jeringas. Estas hepatitis pueden evolucionar en formas crónicas y provocar enfermedades en el hígado como la cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Para prevenir las hepatitis B y C, se aconseja el uso adecuado y continuo del preservativo en todas las prácticas sexuales y no compartir agujas o elementos corto-punzantes. Además, debe exigirse el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes. A todas las personas embarazadas y a sus parejas se les debe realizar los tests de detección de hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual – ITS -, para evitar que el virus llegue al bebé.

En muchos casos, quienes tienen hepatitis B o C no presentan síntomas, no conocen su situación y por lo tanto transmiten la infección a otras personas, incluso de madre a hijo/a durante el embarazo o el parto. Por ello es fundamental acceder al diagnóstico serológico ya que es la única manera de saber si la persona convive con estos virus.

En este sentido, Diosnel Bouchet, a cargo del Programa de VIH y Hepatitis Virales de la Provincia, explica: “El diagnóstico oportuno de la hepatitis B o C permite el tratamiento temprano, en tanto la cura de la hepatitis C o el control de la hepatitis B previne daños al hígado como la cirrosis y el cáncer”. Por ello, “alentamos a la comunidad a realizarse el test de las hepatitis al menos una vez en la vida”, subrayó el especialista.

Vacunación

La hepatitis A y la hepatitis B pueden prevenirse a través de sus respectivas vacunas, incluidas en el calendario oficial de vacunación. La vacuna de la hepatitis A se aplica en una única dosis a los 12 meses de vida o a niños/as que nacieron a partir de 2005 (en el caso de no haberla recibido al año). En tanto la vacuna de la Hepatitis B se aplica una dosis al recién nacido/a dentro de las 12 horas de vida y luego como parte de la vacuna quíntuple celular o pentavalente a los 2-4- y 6 meses de vida. También se incorporó al Calendario para todas las personas adultas y se aplican 3 dosis: 0-1 y 6 meses.

Tratamientos

En la provincia, los centros de salud realizan estos controles y reciben consultas sobre hepatitis y otras ITS, ofrecen asesoramiento y material preventivo y, en caso de ser necesario, hacen la derivación a otra institución de mayor complejidad capaz de acompañar el proceso diagnóstico e iniciar y sostener un tratamiento adecuado. Asimismo, los hospitales provinciales, del interior y de capital realizan diagnósticos y tratamientos.

Cabe destacar que actualmente la provincia cuenta con tratamientos efectivos para hepatitis B y C, que logran la curación de la infección, tienen una duración entre 8 a 12 semanas y son gratuitos.