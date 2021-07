Adolescentes cordobeses discutieron vía zoom lo que les preocupa

Jóvenes entre 13 y 18 años de distintas localidades de la provincia, que representan a espacios de participación, como Consejos Locales, Asambleas Representativas, Organizaciones Sociales, que se encuentran en dispositivos vinculados a SeNAF, y adolescentes simplemente interesados en aportar a un espacio que represente su voz, se sumaron para seguir discutiendo y pensando estrategias en aquellas temáticas que los involucran, y que les parece importante cambiar o mejorar.

En lo que fue otra reunión preparatoria con vistas a la reunión plenaria, los adolescentes trabajaron en comisiones en base a las temáticas que a ellos y ellas les preocupan y habían planteado como importantes de abordar.

A 10 años de la aprobación de la Ley Provincial 9944 de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, cada comisión con su temática se vinculó directamente a un derecho planteado por la Ley.

De esta forma, los chicos y chicas trabajan en torno a cinco derechos: a la educación, a la salud, a la dignidad e integridad de las personas, a opinar y ser oído, y al trabajo.

Les preocupa la deserción escolar, la poca motivación que produce la escuela, la brecha digital, la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, las adicciones, el suicidio adolescente, la ausencia de espacios para dar voz a las adolescentes, el grooming, la violencia institucional y de género, y la poca llegada a su conocimiento de programas destinados a ellos, entre otros puntos que tratan, y otros que van surgiendo a medida que se encuentran.

La opinión y el foco de los y las protagonistas tienen mucho para incentivar la creatividad y cambio en las políticas públicas, en aquellas problemáticas que los adultos no han podido terminar de destrabar. Las propuestas que se discuten en la comisión de educación, por ejemplo, apelan a conectar la vida diaria y otras propuestas de Gobierno con la escuela.

“Si alguien me echa de un trabajo no sé qué hacer, si alguien me pega en la calle qué tengo que hacer”, ejemplifica Carola. “Hacer talleres con los compañeros, hechos por y para adolescentes a lo largo del año, hará que el colegio sea más divertido”, cuenta Santiago. Coinciden en que el Gobierno ofrece talleres de todo pero se conocen poco. «Se podrían compensar horas de escuela, abordar de manera conjunta», plantean.

El intercambio en cada comisión se torna rico, para compartirlo brevemente con el resto de las comisiones al final del encuentro, y visibilizar que muchas temáticas se vinculan con varios derechos.

El CPA – Consejo Provincial de Adolescentes

Por resolución, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en julio de 2019 instituyó el Consejo Provincial de Adolescentes, con el propósito de promover y garantizar el derecho de las y los adolescentes a ser oídos y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, tal como lo establece la Ley 9944.

El CPA es un órgano deliberativo y de formulación de propuestas y recomendaciones. Materializa un espacio institucional de promoción de la participación y empoderamiento de los y las jóvenes.

Los chicos y chicas que quieran aportar y ser parte de este espacio, pueden hacerlo completando el siguiente formulario.