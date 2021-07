Martín Gill: «al Gobernador le agradecí esta posibilidad de poder trabajar juntos»

"Al Gobernador le agradecí esta posibilidad de poder trabajar juntos" aseguró el intendente de Villa María con licencia Martín Gill en la inauguración por parte de Juan Schiaretti del nuevo puente urbano sobre el río Ctalamuchita, en la intersección de avenida Costanera de Villa María y avenida Barberis de Villa Nueva, en el departamento General San Martín.

"Desde mi gestión como intendente me tocó restablecer una relación institucional con el Gobierno de Córdoba, después de casi una década donde no había existido una relación institucional, y hoy desde el gobierno nacional, me tocó poder trabajar fuertemente para dar vuelta esa página de desencuentros entre nación y provincia" aseguró.

Y agregó: "Muchas veces se aprenden de las diferencias, nunca más se puede poner en jaque la relación institucional. Venimos trabajando juntos y lo seguiremos haciendo.

Este trabajo (por la obra) nos costó, hemos venido más de una vez a visitarlo pero lo importante es sobreponer las dificultades que existieron para que hoy el puente sea una realidad.

El puente tiene un valor simbólico. El ex Gobernador De La Sota hablaba de construir puentes. Hoy tenemos uno que une las ciudades pero como dijo el Gobernador es una necesidad trabajar juntos, sumar voluntades, aún en las diferencias.-Sumar más que restar, construir más que dividir, y permitir de esta manera el progreso de la ciudad. Venimos trabajando juntos Nación, Provincia y Municipio, y este conglomerado urbano va a crecer con más fuerza que nunca".