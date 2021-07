Punilla: Trabajadores de ARCOOP reclaman por sueldos adeudados

Desesperados porque no cobran sus haberes, empleados de ARCOOP marcharon hoy por las calles de La Falda para hacer visible su reclamo y reclamar una respuesta. Se trata de un grupo de trabajadores que tenían a su cargo la prestación del servicio de cloacales en el centro del Valle de Punilla.

Si bien en la movilización hubo presencia del Sindicato de Personal de Obras Sanitarias de Córdoba (SiPOS), los empleados aseguran que el gremio mostró una actitud diferente a la llevaron adelante en Villa Carlos Paz, donde lideraban las protestas quemando cubiertas y en algunos casos protagonizando hechos de violencia.

Los trabajadores de ARCOOP-Cuencas Serranas indicaron que se les adeuda el 30% del sueldo de mayo y el aguinaldo y que ya se les adelantó que, en el mes de junio, tendrán un recorte del 30% en sus salarios. Además, indicaron que los dirigentes de la Coopi no les atienden los teléfonos y que nadie volvió a reunirse con ellos.

El coordinador del servicio de la cuenca norte, Gustavo Cuello, concedió una entrevista a La Estafeta Online donde dijo: «A partir de que a la Cooperativa Integral le sacaron el servicio en Carlos Paz, que era la que nos asistía, empezamos con esta problemática. Hoy estamos movilizándonos porque no se nos ha terminado de pagar el sueldo de mayo y no tenemos noticias del mes de junio, cuando ya de por sí, nuestros sueldos son bajos. No tuvimos ningún aumento en los últimos dos años».

Lo cierto es que Cuencas Serranas aún no dejó la concesión del servicio, pero ha dejado de pagar los salarios y los trabajadores piden la intervención de los municipios de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino