Huerta Grande busca fuentes de agua pensando en el verano

El intendente de Huerta Grande Matías Montoto junto a personal de Recursos Hídricos de la Provincia visitaron la planta de Villa Los Diques para comenzar a realizar obras de perforación y bombeo con el objetivo de conseguir un suministro complementario de agua potable.

Matías Montoto explicó que “es una preocupación que tenemos porque estamos atravesando una época de sequía y tenemos que cumplir con el abastecimiento de agua para nuestros vecinos y los turistas que nos visitan".

Y agregó: "estamos pensando en la temporada de verano donde se triplica el consumo del servicio. Desde el municipio estuvimos gestionando una nueva perforación en Villa Los Diques donde hoy la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos La Falda Limitada está administrando ese lugar que es la ex Ferrarini y tiene más de 6 mil bocas de agua de vecinos no solo de los Barrios El Alto, Villa Los Diques y El Balneario de Huerta Grande, si no también usuarios de La Falda y Valle Hermoso.

Podemos decir que el personal de Recursos Hídricos de la Provincia ya está haciendo los estudios y mediciones, esta obra son con fondos provinciales así que estamos contentos y en muy poco tiempo tendremos esa perforación.

Hemos realizado otros estudios en Barrio Panamericano cerca de la Plaza del burro donde vamos a necesitar una nueva perforación con una cisterna” finalizó el Intendente.