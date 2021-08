El gobierno provincial entregó escrituras a 32 vecinos de Río Cuarto

El programa “Tu Casa, Tu Escritura” sigue avanzando en la regularización dominial de viviendas sociales en toda la provincia. En este marco, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, encabezó junto al intendente Juan Manuel Llamosas, la entrega de 32 títulos de propiedad a vecinos de los barrios 64 viviendas, Chino y Valacco de la ciudad de Río Cuarto.

En primer término, Jure destacó que “el proceso de la escrituración, es lento, largo, tedioso y costoso, pero hoy se cierra el círculo, que es lo que les da la seguridad jurídica de que lo que tienen, es suyo. Se van con la escritura en la mano, y es algo que hay que valorar, porque el hecho de entregarlas, a los sectores más postergados, es un acto de justicia social. Nuestro Gobierno tiene esa mirada, de acompañar siempre a aquellos que más lo necesitan”.

En este sentido, la funcionaria resaltó: “Esto abre otras posibilidades y oportunidades, ya que están en condiciones de pedir un crédito hipotecario. Este programa fue iniciado por el gobernador Schiaretti, cuando Alejandra Vigo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, identificó esta necesidad, y empezó a transformar esto en un programa. Hoy, en Córdoba, la escritura de las viviendas sociales, es ley”.

Por su parte, Llamosas agradeció la visita de la ministra y su equipo a la ciudad, y valoró el trabajo que se lleva adelante, de manera conjunta, con la Municipalidad en el proceso de regularización dominial de viviendas sociales. “Juntos hemos podido avanzar de manera muy rápida, llegando a cada barrio, haciendo los relevamientos, actualizando datos, y juntando toda la documentación correspondiente”.

Además, felicitó a los y las beneficiarias de estas nuevas escrituras: “Es una alegría poder compartir este sueño con las familias, es la posibilidad, finalmente, de sentirse dueños de sus casas”. Y agregó: “Desde que asumió, nos pusimos a trabajar con el Gobernador, para que los barrios que hacía muchos años esperaban recibir la escritura, la pudieran obtener. Lo más importante es que, cuando hay una decisión de trabajar en conjunto, cuando se simplifican los trámites, se hace mucho menos burocrático, y llega finalmente la solución”, concluyó el intendente.

Tu Casa Tu Escritura nació con el propósito de impulsar la regularización de loteos y la escrituración definitiva. Y se convirtió en una política pública, respondiendo a la Ley Provincial 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social (provenientes del Estado o adquiridas de manera particular), a grupos vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos para afrontar el trámite.

También estuvieron presentes la Directora General de la Delegación del Gobierno de la provincia de Córdoba en Río Cuarto, Samanta David; el Delegado del Ministerio de Gobierno, Roberto Koch; la Diputada Nacional, Claudia Márquez; la Delegada del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Georgina Bustos; el delegado de Infraestructura y Espacios Verdes, Alberto Garavaglia; el Secretario de Gobierno Municipal, Camilo Vieyra; la legisladora, Andrea Petrone, y la presidente del Círculo Vecinal, Teresa Díaz.