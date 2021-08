Provincia refuerza la lucha contra la delincuencia en el Valle de Punilla

Durante un acto que se concretó hoy en el Hotel Edén de La Falda, se dejó inaugurada oficialmente la Departamental Punilla Norte y se presentaron los nuevos móviles que se sumarán a la lucha contra la delincuencia en la región. El nuevo edificio funcionará en los predio de la emblemática construcción y contará con más personal y nuevas unidades.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, al tiempo que contó con la participación de los intendentes Javier Dieminger (La Falda), Matías Montoto (Huerta Grande), Gabriel Musso (Cosquín), Omar Ferreyra (Villa Giardino), el legislador Miguel Maldonado, autoridades policiales y la fiscal Paula Kelm (Cosquín).

Se hizo una inversión de 389 millones de pesos para comprar 120 nuevas unidades (fabricadas íntegramente en la Provincia de Córdoba) que se distribuirán en los 26 departamentos provinciales y que permitirán reforzar la seguridad en el Valle de Punilla.

«Hemos podido operativizar esta decisión estratégica que ha tomado la jefa de Policía de la Provincia de Córdoba, de descentralizar esta jurisdicción tan particular que es el Departamento Punilla por su topografía y estilo de vida. Necesitábamos una nueva estrategia para nuevos problemas, no se puede afrontar los viejos problemas con viejas soluciones. Hay que ofrecer nuevas soluciones y esta decisión, operativa, administrativa, política e institucional de generar la Unidad Departamental Punilla Norte tiene que ver con una planificación vinculada con la policía de proximidad, un vínculo más afianzado con los intendentes y en el que los recursos logísticos y tecnológicos se gestionen y lleguen más rápido»; expresó Mosquera.

«Esta es una decisión de Estado, no hacemos política con la seguridad, hacemos política de seguridad. Siempre teniendo como norte el poder mitigar los efectos de un flagelo que lamentablemente afecta enormemente a la mayoría de los habitantes de nuestro país. Córdoba no es la excepción, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Venimos trabajando cerca de los intendentes, de manera muy importante. Invertimos recursos como los que hoy estamos presentando y ya no se concentran en las zonas de mayor densidad poblacional, el 60% de estas unidades serán distribuidas a lo largo y ancho de los 26 departamentos de la provincia»; añadió el funcionario.

«Agradezco que nos hayan cedido las dependencias necesarias en un edificio tan emblemático como este, para hacer la atención del ciudadano y una dignificación del personal policial. Quiero agradecer especialmente a los hombres y mujeres que integran la fuerza policial y que hace un año y medio vienen haciendo una tarea extraordinaria durante la pandemia. Han tenido tenido 4700 contagios y 11 fallecidos, vaya un reconocimiento por su coraje, valentía y entrega. Nadie sacó carpeta médica, ni licencia, siempre estuvieron firmes junto a la sociedad»; concluyó.