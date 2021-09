Cien familias de Malagueño recibieron las escrituras de sus hogares

Este martes, el gobernador Juan Schiaretti, junto a la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional , Alejandra Vigo, y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, encabezaron la entrega de 107 nuevas escrituras sociales a vecinos de Malagueño, en el departamento Santa María.

La iniciativa se dio en el marco del programa provincial Tu Casa Tu Escritura. Schiaretti resaltó que esta es una medida que se puso en marcha por iniciativa de Alejandra Vigo, en la primera gestión del mandatario al frente del Gobierno provincial. “Y partir de allí, ya llevamos entregadas 14.200 escrituras”, puntualizó.

El Programa responde a la ley 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social -provenientes del Estado o adquiridas de manera particular-, a grupos vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos para afrontar los gastos del proceso.

El mandatario explicó que al recibir la escritura uno siente que la casa es realmente de su propiedad, lo que calificó “como un momento imborrable en la vida de las familias cordobesas”.

“Se necesita un trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio para poder hacerlo de manera más rápida. Por eso quiero agradecer al intendente su predisposición para lograr este objetivo”, agregó el gobernador durante el acto, del que también participó el legislador departamental, Walter Saieg.

Indicó asimismo que esta es la manera correcta en que nuestra Córdoba puede progresar y practicar de manera verdadera y real el federalismo. “Vamos a continuar trabajando juntos, por ello les pedimos a las familias que nos ayuden para hacerlo de manera más ágil. Se aceleró mucho la entrega mediante un método que implementó la ministra Jure desde hace dos años”, concluyó.