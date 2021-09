Córdoba presentó el operativo del Censo Nacional 2022

La ministra de Coordinación del Gobierno de la Provincia, Silvina Rivero, encabezó este martes la presentación del operativo del Censo Nacional 2022, que se realizará en todo el país en la primera parte del año, luego de su postergación en 2020 por la pandemia del coronavirus.

En Córdoba, el operativo involucrará a entre 70 mil y 80 mil personas y estará a cargo del Comité Censal Provincial, conformado por la totalidad de ministerios y secretarías de Estado del Poder Ejecutivo provincial, que será presidido Rivero.

“El Censo es uno de los operativos más importantes que existe a nivel nacional e interregional, porque es abarcativo de todas las viviendas y personas en particular. Suministra información que tiene que ver con condiciones socio demográficas, económicas, de la población, a un nivel de desagregación local y formación que es clave para la definición, por ejemplo, de políticas públicas en los distintos niveles de Gobierno”, señaló la ministra de Coordinación.

En Argentina el Censo se realiza bajo la órbita del Indec y las Direcciones de Estadística Provinciales, en conjunto con toda la estructura de la administración pública nacional, provincial y de gobiernos locales.

Participaron de la reunión de trabajo el ministro de Gobierno, Facundo Torres; de Educación, Walter Grahovac; de Seguridad, Alfonso Mosquera; el secretario General de la Gobernación, Julio Comello; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Héctor Conti, y el director general de Estadística y Censos, Daniel Ortega.

También estuvieron presentes Juan Tello, coordinador provincial del Censo; Liliana Zarate Belletti, jefa de la Policía de la Provincia; Leandro García, subsecretario de Planificación y Gestión del Ministerio de Gobierno; Carlos Sánchez, asesor del gabinete educativo del Ministerio de Educación y Jorge Jaimez, subsecretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización del mismo ministerio.

Innovaciones en el Censo 2022

El operativo para el año próximo será un censo de derecho, es decir que recabará datos de las personas según su lugar de residencia habitual, aunque no estén presentes en el momento del relevamiento. Además, se incorpora el e-CENSO, que le permitirá a la población que lo prefiera la posibilidad de responder el cuestionario censal desde cualquier dispositivo digital.

También se incluirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los integrantes del hogar, variable clave extensamente probada para la integración de información censal y registros administrativos, y base para la construcción del Registro Estadístico de Población.

Otra de las incorporaciones es el autorreconocimiento étnico de pueblos indígenas y afrodescendientes y la autopercepción de identidad de género.

¿A cuántas personas se espera censar?

Si bien las proyecciones de población elaboradas luego del censo del año 2010 por el Indec estiman que en Córdoba hay 3,8 millones de personas, los cambios en la tendencia de la fecundidad (observados desde el año 2015 en adelante) y los efectos de la pandemia por Covid-19 permiten estimar que la cantidad de personas censadas se ubicaría entre los 3,6 y 3,7 millones de personas.

Cómo será el desarrollo del censo

Tendrá dos instancias. Una primera, optativa, de auto-empadronamiento por internet (e-CENSO) entre el 16 de marzo y el 17 de mayo de 2022; y una segunda con un operativo territorial “tradicional” el 18 de mayo.

En el día del operativo en territorio, el censista pasará casa por casa para realizar el censo en las viviendas asignadas. En el caso que un hogar haya completado el formulario virtual, le entregará al censista el código asignado por el sistema luego de finalizar el e-CENSO.

Al ser un censo de derecho, serán registradas las personas en donde tienen su residencia habitual. Se censará en el domicilio particular o en la institución colectiva, no en el lugar de trabajo. Además, serán censados quienes residen en Argentina, no turistas internacionales ni argentinos que residen en el exterior.

El cuestionario será en papel y luego se ingresará por sistema de escaneo y reconocimiento automático. Se utilizará además un sistema de gestión online que permitirá obtener los datos provisorios en menor tiempo.

El objetivo de un censo es conocer, cuantificar y analizar la estructura demográfica y socioeconómica, y la distribución espacial de la población; sin duplicar u omitir viviendas, hogares y personas.

El Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2020, aprobado por Naciones Unidas, reconoce a los censos de población y vivienda como una de las principales fuentes de datos necesarios para formular y aplicar políticas públicas y programas orientados a lograr un desarrollo socioeconómico inclusivo y la sostenibilidad del ambiente. También es una de las principales fuentes para la generación de indicadores de diagnósticos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).