La Provincia vacuna a adolescentes de 16 años sin comorbilidades

El Ministerio de Salud de la Provincia inmuniza a personas de 16 años sin comorbilidades, que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar, sumándose de esta manera a adolescentes de esta edad al plan de vacunación provincial.

De esta manera, el Ministerio notificará el día, hora y lugar de vacunación, cuya convocatoria se realiza con aquellos jóvenes de 16 años que tengan mayor antigüedad de inscripción en el sitio web. En este sentido es importante reiterar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas.

Asimismo, quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Cabe mencionar que sobre este grupo poblacional se vacunará con dosis de Moderna y Pfizer.

Hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.