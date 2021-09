En Río Cuarto es ley la inclusión laboral de personas trans

En una nueva reunión del Concejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, llevada a cabo en la jornada de este jueves 2, quedó aprobada la ordenanza -“Eliana Alcaraz”- de inclusión laboral de personas trans. En la oportunidad estuvieron presentes integrantes de la Mesa de la Diversidad y la Federación Argentina LGTB.

La ordenanza tiene por objetivo "asegurar a las personas trans el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualquier otro ámbito de la vida cotidiana", según consta en el artículo 1 de la ordenanza correspondiente.

Noticias Relacionadas Capilla del Monte aprobó el cupo laboral trans, travesti y no binarie

A partir de la aprobación de la misma, el Estado Municipal está obligado a ocupar un mínimo del uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal de la administración central y descentralizada, como así también el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas y Defensoría de Pueblo, con personas travestis, transexuales y/o transgénero.

La Secretaría de Género oficiará de espacio asesor a la comunidad interesada sobre los mecanismos, normativa y demás cuestiones inherentes al llamado de concursos y/o convocatorias laborales en el ámbito municipal comprendido en esta ordenanza. Asimismo, oficiará como espacio de acompañamiento en la inserción laboral, según el Artículo 12 de la presente normativa.

Al respecto la Concejal Mariela Gatica, Presidenta de la Comisión de Género, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Familias explicó, antes del sometimiento a votación, el trabajo realizado junto a diferentes organizaciones en búsqueda de aquellos fundamentos que le dan sustento a la conformación de la “Ordenanza de Inclusión Laboral de Personas Trans”.

Para luego señalar que pensaba a la política “como una herramienta fundamental de transformación de la sociedad y de la vida” en pos de la justicia social.

Observa dijo, que no todos los proyectos políticos apuntan a lo mismo porque hay algunos que "acentúan los procesos de exclusión, la falta de acceso a la salud, a la educación” y que no solo no toman las luchas de los colectivos de la sociedad, sino que “profundizan los procesos de inequidad y desigualdad en la sociedad".

Insistió en que este proyecto es producto de una de lucha colectivos y que sentía la obligación de decir que no cualquier proyecto político da lo mismo, para agregar que es importante reivindicar las luchas sociales, pero también, “reivindicar la política".

Como antecedente del tratamiento del presente proyecto de ordenanza destacó las leyes de Identidad de Género, de Salud Mental, de Femicidios, la de Reproducción Humana Asistida, la de Educación Sexual Integral, entre otras.

Por último, expresó que era una emoción inmensa en lo personal y en lo político este día, "porque a través de este proyecto político se hará un cambio en sus vidas, con la posibilidad de acceder a un trabajo, de pensarse a fin de mes con su plata, de pensarse en proyectar la casa, las vacaciones, de proyectarse en su vida sin violencia...todo esto es parte de una vida digna y de una vida civil".

“Espero en lo profundo de mi corazón y de mis convicciones que en un futuro muy cercano las propias personas trans sentadas en estas bancas de la ciudad de Río Cuarto, en este concejo deliberante puedan ser quienes alcen la voz, quienes legisles y levanten las manos para votar sus propias legislaciones y políticas”, concluyó.

La ordenanza lleva el nombre de "Eliana Alcaraz”, una referente social que luchaba activamente a nivel nacional por los derechos de las personas trans. Falleció un 8 de febrero del año 2014.

Desde hacía unos años trabajaba en el gobierno municipal y había sido el primer caso de unión civil en la ciudad de Río Cuarto anterior a la ley del matrimonio igualitario.

Había nacido un 1 de Julio de 1969 en Coronel Moldes.