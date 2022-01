Autotest: Cardozo sostuvo que están a la espera de la autorización de la Anmat

Este martes, el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo se refirió nuevamente al pedido de la Provincia a Nación agilice la habilitación de la venta de autotest, con el objetivo de "descentralizar y descomprimir", la alta demanda en estos momentos donde Córdoba transita una tercera ola de contagios por la variante Ómicron que ya suma el 80% de los contagios.

"Hay evidencia científica respecto al autotest que la presentamos la semana pasada en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Hemos compartido la información a los 24 distritos nacionales y a la autoridad sanitaria nacional", dijo el ministro en una entrevista con Radio Universidad, sobre la propuesta de habilitar la venta de test de coronavirus en farmacias.

Por su parte, este martes, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, en referencia a las largas filas para testearse, indcó a la prensa que la cartera sanitaria nacional, acompaña la estrategia de impulsar los autotest.

"Hoy la pandemia se ha corrido de lugar y hay que trabajar en el primer nivel en la contención de los leves y de los diagnósticos, entonces toda estrategia que facilite el diagnóstico va a redundar en un mejor cuidado de la población", indicó y aclaró que la autorización no es una decisión del Gobierno ya que hay tres empresas que están presentando su autorización de registro para los autotest que en estos días deben estar saliendo; una vez que estén las autorizaciones se podrán comercializar.

"Estos test no se fabrican en Argentina y el Ministerio todavía no los pudo comprar porque no están aprobados", añadió. Es por ello que se está a la espera que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) termine de analizar la situación y habilite el expendio en farmacias.

El funcionario indicó que la Provincia llevó adelante un estudio entre septiembre pasado hasta la fecha comparando distintos tipos de poblaciones para ver y analizar, no solo, la aceptabilidad que tiene este tipo de test por los grupos poblacionales sino también la eficacia en la detección de esta patología: "Aportamos a la ANMAT este tipo de información para que se puedan autorizar", puntualizó el ministro provincial.

El ministro de Salud precisó que "en el momento que la ANMAT autorice la utilización del autotest por parte de la ciudadanía no profesional, se va a poder hacer el expendio a través de las farmacias" y con la debida capacitación para que el ciudadanía en general pueda testearse en su domicilio o en su lugar de trabajo, o donde lo amerite "con el objetivo de tener una vigilancia epidemiológica permanente". Y así evitar contagios o brotes masivos en fábricas, sobre todo con el impacto que tiene en la cadena de valores.

Cardozo explicó que los autotest serían, a corto plazo, un complemento más, una herramienta más para el contexto sanitario: "El que pueda comprar el autotest, lo hará pero como no todo el mundo tendrá acceso a eso, los autotest solo serán otro elemento más que se irán sumando", aclaró el ministro y resaltó que en Argentina, solo las farmacias podrán vernderlos, a diferencias de otros países que se pueden conseguir en distintos centros comerciales.

Respecto a la posibilidad de la pérdida del control del Estado sobre la cantidad de contagiados, el ministro indicó que la notificación de la enfermedad es obligatoria.

"Lo que tiene diagramado Nación, es hacer la trasabilidad perfecta de cada uno de los test que se vende mediante dos dispositivos que son el código de barra y el QR", cada farmacia tendrá un número determinado de test y tras hacer el expendio, es la responsable de notificar el uso de esos test para fijar dicha trasabilidad.

Sin embargo, el ministro reconoció que "el sistema no es perfecto", pero "hay herramientas para disminuir el margen de error", respecto al reastreo y registro de casos de coronavirus.