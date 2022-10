Córdoba fue reconocida como un destino turístico inteligente

El intendente de la capital provincial, Martín Llaryora, disertó en la Feria Internacional de Turismo, la muestra más importante de América Latina que reúne al sector turístico y en la que la Municipalidad de Córdoba se encuentra promocionando a la ciudad como destino.

En su discurso, el intendente expuso detalles sobre cómo la capital de la provincia da prioridad al trabajo para transformarse en un destino turístico inteligente, que gestiona adecuada y coordinadamente la información. De esta manera, se definen estrategias que mejoren su sostenibilidad, accesibilidad y resiliencia, impactando directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos y en la experiencia turística de sus visitantes.

"El turismo es el gran generador de recursos y nosotros lo tenemos claro desde el Municipio, además comprendemos que hay que trabajar junto al gobierno provincial, y con las diferentes cámaras hoteleras y gastronómicas. De este modo, las acciones políticas y los trabajos que hacemos deben impulsar al sector y al sistema, y que los recursos que el Estado deposite allí, ayude a potenciarlos"; expresó el intendente.

Y agregó: “No es tirar el dinero cuando se trata de un evento cultural o deportivo, es generar trabajo, es empezar a medir la cantidad de recursos que esta actividad genera en cada una de nuestras ciudades”.

Antes de finalizar, el intendente aprovecho la oportunidad para manifestar la necesidad de una conectividad aérea para poder hacer factible el crecimiento turístico: “Todas las ciudades debieran solicitar a las autoridades nacionales mejorar la conectividad aérea porque si no, no podemos crecer”, y añadió: “El sistema aéreo no puede terminar en la Capital, sino tiene que ser federal para que el turismo crezca y progrese”.

Córdoba Capital distinguida por su participación en el Programa Turismo Futuro

En el marco de la FIT 2022, el intendente recibió una mención especial como representante de la ciudad que fue elegida dentro del país y junto a otros 9 destinos, para participar del programa Turismo Futuro, impulsado por el BID. La distinción fue realizada por la “Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes”, de la cual la ciudad forma parte.

Al respecto, el intendente Llaryora manifestó: “Para nosotros hoy es un día importante, este premio que recibimos nos ayuda y refuerza las convicciones que tenemos, es como una estrella que nos indica que vamos por buen camino. Para nosotros el turismo es futuro, progreso, es trabajo y la ciudad de Córdoba va a potenciarlo en su máxima escala trabajando en conjunto y mostrando un camino para el resto de la Argentina".

Este año, la ciudad de Córdoba resultó primera y única de la Argentina, seleccionada entre 107 destinos de la región, de los que se eligieron además los siguientes: Brasil, Fortaleza; Chile, Puerto Varas; Colombia, Bogotá Distrito Capital; Ecuador, Islas Galápagos; Ecuador, Distrito Metropolitano Quito; Guatemala, Antigua Guatemala; México, Cancún; Perú, Ciudad de Arequipa y Uruguay, Montevideo.

El Programa “Turismo Futuro: Transformación Digital del Turismo de América Latina y el Caribe” tiene como objetivo contribuir a la competitividad y sostenibilidad del sector turístico a través de la adopción de tecnologías digitales y emergentes.

Cabe destacar que en el marco de este encuentro turístico, las autoridades municipales mantuvieron una intensa agenda de reuniones y acuerdos que incluyeron encuentros con el Ente de Turismo de CABA, Rosario, Turismo Religioso con Municipio de Catamarca por Fray Mamerto Esquiú, y convenios con diferentes ciudades y empresas del sector.