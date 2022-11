Capital: más de 240 familias escrituraron sus viviendas

Como cada semana, más vecinas y vecinos logran convertirse en propietarios de la mano del programa Tu Casa Tu Escritura.

En esta oportunidad, son 242 las familias de Juan Pablo II Anexo III y Campo de la Ribera, en la ciudad de Córdoba, que ya cuentan con la seguridad de haber regularizado su situación dominial y ser propietarias.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, acompañó a quienes ya terminaron los trámites y remarcó que “la escritura es costosa, el proceso es lento y requiere de muchos papeles. Pero en Córdoba la escrituración gratuita es ley, por lo que deja de ser inaccesible para muchas familias”.

La senadora nacional Alejandra Vigo también estuvo presente y puso en valor políticas públicas como Tu Casa Tu Escritura que brindan una respuesta concreta y la «tranquilidad» de la casa propia. “Aquí se reconoce el esfuerzo de la gente y hay un Estado provincial facilitando y acompañando el proceso de escrituración de sus viviendas”, dijo.

Cabe destacar que, estas escrituras salen con afectación al régimen de vivienda, lo que se conoce como bien de familia, y no pueden ser embargadas o quitadas.

Tu Casa Tu Escritura

Esta política pública ya permitió que más de 17.000 familias finalicen los trámites y se conviertan formalmente en propietarias, con la seguridad y tranquilidad que eso significa.

La iniciativa prevé la regularización dominial de loteos y la escrituración, respondiendo a la ley 9.811, que dispone escriturar viviendas de carácter social -provenientes del Estado o adquiridas de manera particular-, a grupos vulnerables que no posean otro inmueble y que no cuentan con los recursos económicos para hacer frente al proceso.

Por su parte, existe también una oficina móvil, que recorre barrios de la provincia, con el propósito de completar relevamientos e informes socioeconómicos, y recolectar documentación de los vecinos, evitando su desplazamiento y concentración.

Cabe destacar que, desde la Provincia se acompaña a las familias en todo el proceso: desde la mensura y aprobación de planos hasta la escrituración definitiva.