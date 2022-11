Diputados dio el primer paso para que La Perla pase a manos de la Provincia

La Cámara de Diputados dio un importante paso al concretar el traspaso dominial del predio de La Perla a la Provincia de Córdoba. Se trata del terreno de unas 5 hectáreas donde operó uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura genocida, luego transformado en Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.

El proyecto tuvo, este martes, dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se espera su votación en el recinto. La iniciativa lleva la firma del presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez y de la actual senadora, Alejandra Vigo.

Cabe recordar que el 25 de agosto pasado, el traslado dominial ya había recibido dictamen favorable en la Comisión de Legislación General y ahora resta el tratamiento y aprobación en el recinto.

«Después de 15 años de aquella firma de convenio con el expresidente Néstor Kirchner para ceder a la Provincia ese sitio de la Memoria, hoy hemos concluido la cuestión legislativa. Vamos a solicitar el tratamiento preferencial para la próxima sesión en la cámara baja»; dijo Gutiérrez.

«Este logro habla de la coherente y persistente política de Derechos Humanos de Córdoba que no ha permitido que nadie se apropie en particular de esa construcción de consenso en torno al Nunca Más, y que posibilita que a través de fuerzas vivas y dinámicas como lo es el Espacio para la Memoria de La Perla se transmita esta enseñanza a las nuevas generaciones. Porque toda generación que no tenga la oportunidad de conocer la tragedia que vivieron sus antecesores está propensa al peligro de volver a cometerla»; concluyó el diputado provincial.