San Justo: Schiaretti habilitó 35 Km de pavimento en caminos productivos

Este lunes, el gobernador Juan Schiaretti habilitó 35 kilómetros de caminos rurales en el departamento San Justo, al este de la laguna Mar Chiquita. Se trata de la pavimentación de los viales terciarios T-344-8, T-346-9 y T-396-7, que constituyen los accesos a las colonias 10 de Julio, Dos Hermanos y Maunier; y del acceso a Colonia San Pedro.

“Es una enorme alegría que se haya concretado esta obra que es la más extensa que hemos hecho de pavimentación con el Consorcio Caminero Único. Son 25,3 kilómetros de extensión que significaron una inversión de 1063 millones de pesos”, expresó el mandatario provincial.

“Es una inversión que realizamos de manera conjunta la Provincia y los productores. Este es el sistema que adoptamos en Córdoba, que se usa en muchos países del mundo, donde una parte la pone el Estado y la otra parte la pagan como contribución de mejora los productores”, agregó.

El tramo pavimentado de los caminos T-344-8, T-346-9 y T-396-7 van desde la ruta provincial 1 hasta Colonia 10 de Julio, pasando por las colonias Dos Hermanos y Maunier, en cercanías de Morteros.

Estas obras representan mejoras para la red vial terciaria de la provincia de Córdoba, ya que facilitarán la conectividad, optimizarán la seguridad del tránsito y beneficiarán a los productores lácteos del nordeste cordobés.

Es un corredor productivo de alto tránsito de vehículos pesados por la existencia de tambos (cerca de 112, que producen más de 250 mil litros diarios de leche). Además, es nexo entre las poblaciones para actividades sociales, educativas, culturales, deportivas y de salud.

Juan Schiaretti insistió además en que el Estado nacional “le saque el pie de encima al campo”, baje las retenciones de manera gradual y las ponga a cuenta del impuesto a las ganancias.