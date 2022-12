El Banco de la Gente entregó 546 nuevos créditos

El Gobierno de Córdoba llevó a cabo hoy una nueva entrega de créditos de la línea de libre disponibilidad, del programa Banco de la Gente, destinados a personas sin posibilidad de acceso al sistema financiero.

Encabezado por la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, se entregaron 546 nuevos créditos que podrán ser utilizados para atender necesidades personales de los beneficiarios o de su grupo familiar.

El acto tuvo lugar en el Centro Cívico del Bicentenario y también contó con la presencia de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; de Gobierno y Seguridad, Julián López; y de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio.

“Hoy en Argentina, llegar a fin de mes es muy difícil. A la familia, cualquier gasto extra la saca de lugar y buscar una solución en un banco es prácticamente imposible, por las garantías y las tasas (de interés)”, dijo Jure.

Los créditos pertenecen a una partida de 100 mil que ofrece el Gobierno de Córdoba a través del Banco de la Gente, programa que destinará a esta iniciativa un total de 4.000 millones de pesos. Cabe destacar que las mujeres son las principales beneficiarias, representando el 80% de los préstamos otorgados.

“El Banco de la Gente tiene como objetivo dar créditos accesibles, con requisitos básicos y que, si bien no pueden resolver todos los problemas, ayudan a descomprimir y aliviar la situación por la que pasan muchas familias”, añadió.

Los préstamos son de 40.000 pesos cada uno, no tienen interés y cuentan con tres meses de gracia para el comienzo de las cuotas. La devolución se realizará en 20 pagos mensuales que serán ajustados semestralmente por el 50% del índice de variación salarial.

Andrés Funes, uno de los cordobeses que recibió el documento que acredita el préstamo, habló de su experiencia: “Es la primera vez que me anoto porque me lo recomendó un compañero. No tenía mucha fe y hoy, yendo a trabajar, me enteré que había sido beneficiado. En poco tiempo salió. Hoy en día, un préstamo en el banco tiene intereses altísimos. Este préstamo me ayuda mucho para unos trabajos que estoy haciendo en casa”.

En cuanto a la garantía, es a sola firma si el solicitante demuestra ingresos con recibo de sueldo, aunque puede presentar garantía de terceros (recibo de sueldo, de jubilación o certificación de ingresos) en caso de que el solicitante no posea ingresos.

La ministra instó a los beneficiarios a recomendar el Banco de la Gente a otros cordobeses y recordó que muchas personas han solicitado ya varios créditos porque, una vez abonada la totalidad, se puede solicitar uno nuevo.

El programa Banco de la Gente tiene una dinámica de gestión solidaria: el pago de cuotas de los beneficiarios ofrece la disponibilidad de nuevos fondos para que otras personas accedan al crédito en el futuro.

La convocatoria sigue abierta y se realiza de manera digital a través de habitatyfamilia.cba.gov.ar