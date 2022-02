Calvo: «Córdoba está siempre un paso adelante en sus decisiones»

Luego de la sesión inaugural, el vicegobernador Manuel Calvo valoró el mensaje del gobernador Juan Schiaretti, insistió en la necesidad de construir un país más federal y reclamó a la Nación pague la deuda que tiene con los cordobeses.



Este martes, luego de dejar inaugurado el 144° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo destacó el mensaje del gobernador Juan Schiaretti y valoró que “Córdoba está siempre un paso adelante en sus decisiones sobre las necesidades que tiene nuestra gente”.

Como es habitual y según lo establecido por el Artículo 98 de la Constitución Provincial, el gobernador Juan Schiaretti dirigió su discurso a los cordobeses y cordobesas donde hizo un repaso de los actos de gobierno y las acciones previstas a futuro.

En este sentido, Manuel Calvo calificó el mensaje del primer mandatario provincial como “un gran discurso por parte de nuestro gobernador Juan Schiaretti donde no solamente habló de la actualidad que vive nuestra provincia sino de cuáles son los principales anuncios de cara a lo que viene en la administración provincial este año y el año que viene”.

Sobre los anuncios, Manuel Calvo destacó la importancia de “la construcción de 10 mil viviendas, el avance de obras viales en todo el territorio provincial, la continuidad de las obras de infraestructura en materia de conectividad a internet como, así también la conexión al gas natural en cada uno de los parque industriales, con más parques industriales, más escuelas, más hospitales. En definitiva, estar presentes en todo el estado provincial con un trabajo mancomunado con los 427 municipios y comunas”.

Al ser consultado sobre la posición de la Provincia frente a la distribución de subsidios, el vicegobernador no dudó en acompañar las definiciones de Juan Schiaretti al insistir en la necesidad de construir un país más federal: “Estamos frente a un gobierno unitario que no atiende los intereses de las provincias del interior, que son las provincias que generan mayor cantidad de recursos para que el Gobierno nacional pueda administrar”, afirmó.

Del mismo modo, y respecto a la deuda que la Nación mantiene con la Provincia, Manuel Calvo dijo que “son más de 200 millones de dólares en concepto de obras que se le deben a la Provincia. Tal cual lo dijo el Gobernador, nosotros vamos a avanzar por la vía administrativa y esperemos que, sin mediar ninguna dificultad, no debamos recurrir a la Justicia como ha ocurrido en otras oportunidades. Ahora, si debemos acudir a la Justicia para recuperar esos recursos que le corresponden a Córdoba, que no le quepa dudas a ningún cordobés que lo vamos a hacer. Porque es nuestra responsabilidad en la administración del Estado, para seguir garantizando las obras y servicios que necesitan todos los ciudadanos y para que Córdoba siga creciendo y no se detenga”.

Sobre este punto, también el vicegobernador expresó que se trata de “recursos de todos los cordobeses y que nosotros hemos invertido del erario público, fruto del ahorro corriente que ha permitido hacer las obras que nombraba el Gobernador como la circunvalación, los gasoductos troncales, los acueductos, más escuelas ProA, las diversas obras de infraestructura que están a la vista de todos los cordobeses y que todos los cordobeses hoy la disfrutan”. Y agregó: “Es justo que ese reclamo formal que existe por parte de nuestro Gobierno provincial, sea tomado en cuenta por las actuales autoridades del Gobierno nacional”.