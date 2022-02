Escrituras sociales: 72 familias cordobesas ya son propietarias

Córdoba.- La ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, compartió la alegría de los vecinos y remarcó que “si el Estado no estuviera presente, muchos no podrían escriturar. Por eso desde el Gobierno provincial queremos acompañarlos y ayudarlos para que accedan a la tenencia de su casa”.

Por su parte, la coordinadora del Gabinete Social y senadora, Alejandra Vigo, también estuvo presente en la entrega y destacó la importancia de seguir apostando por una política pública que ofrezca una solución habitacional concreta. “Hoy 72 nuevas familias cumplen el sueño de la casa propia porque tienen su título de propiedad y la garantía de un hogar para sus hijos”, sostuvo.

En detalle, en Ciudad Villa Retiro ya se lleva escriturado el 75 por ciento de los inmuebles, mientras que en Quintas San Jorge se regularizó más de la mitad.

Tu Casa Tu Escritura dispone escriturar viviendas de carácter social (provenientes del Estado o adquiridas de manera particular), a grupos vulnerables que no posean otra vivienda y que no cuenten con los recursos para afrontar los gastos del proceso.

Gracias al acompañamiento y el impulso de esta iniciativa, ya son 15.725 las familias que se han convertido en propietarias.

