Finalmente, la Universidad de Córdoba no exigirá pase sanitario

Córdoba. Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) confirmó que no se pedirá pase sanitario para las clases presenciales en la institución.



Roberto Terzariol, secretario general de la universidad, dijo a Cadena 3 que la ley indica que la vacunación no es obligatoria y que la UNC no puede apartarse de lo que diga la legislación. Por eso, se resolvió no exigir el certificado sanitario en la vuelta de los alumnos a las aulas.



La resolución de la Universidad Nacional de Córdoba, si bien no obliga a los estudiantes a estar vacunados, dispone la creación de una campaña de concientización para estimular a todos los alumnos a completar su esquema de vacunación contra el coronavirus.



Tras un relevamiento, detectaron que entre el 80 y 90% del personal docente y no docente ya tiene, por lo menos, dos dosis colocadas. (Cadena 3)