La Provincia entregó 75 vallas de seguridad a Estudiantes de Río Cuarto

En el marco de la implementación del Programa Tribuna Segura que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de Córdoba en conjunto con su par de Nación, la Provincia entregó 75 vallas metálicas al club Asociación Atlética Estudiantes, las cuales serán utilizadas en el desarrollo de los encuentros futbolísticos que se llevan a cabo cada semana, según el fixture de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Con ese objetivo, el titular del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, rubricó un acuerdo de comodato con el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, quien recibió dichos elementos de seguridad para ser utilizados en los ingresos y egresos del estadio Antonio Candini.

Frossascco, en primer término, se refirió al trabajo que viene desarrollando el organismo: “El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, impuso una construcción colectiva en materia de seguridad deportiva, donde todos tenemos que sumar nuestro granito de arena; el Estado, en sus distintos niveles, dirigentes deportivos, simpatizantes, Policía de la Provincia, el Programa Tribuna Segura y la prensa, para erradicar definitivamente a los violentos de los espectáculos deportivos”.

“Hemos decidido colaborar con los clubes Racing de Córdoba, Belgrano, Estudiantes e Instituto, a los fines de que el operativo de seguridad, fundamentalmente donde actúa el programa Tribuna Segura, tengan el vallado correspondiente”, afirmó el funcionario.

“Hoy el país se fija en Córdoba, tuvimos eventos multitudinarios que solamente se jugaron en nuestra provincia, con ambas parcialidades: Argentina vs Colombia por eliminatorias, los dos clásicos más grandes de la ciudad, Belgrano vs Talleres, Racing vs Instituto y Boca Juniors vs Central Córdoba, sin incidentes”, subrayó.

A su turno, Dagatti, agradeció el apoyo provincial tras haber recibido las vallas de seguridad, y agregó: “Una vez más, el Gobierno de Córdoba colabora con nosotros en materia de seguridad. De esta forma, el ingreso del público se hará de manera más ordenada. Esto se suma al trabajo que se viene haciendo en el marco del programa Tribuna Segura, el cual le da una gran seguridad a quienes vienen al estadio”.

“La idea es que las familias vuelvan a la cancha, que vengan con sus niños, y que esto cree un sentido de pertenencia con el club. Estas acciones de prevención contribuyen para que ello suceda”, finalizó.

En la reunión estuvieron presentes Roberto Koch, delegado del Ministerio de Gobierno; Joaquín De Haes, delegado de la Agencia Córdoba Deportes; Agustín Calleri, secretario de Deporte y Turismo municipal; Martín Herrera, subsecretario de Deporte y Turismo municipal, Gustavo Della Mea, Jefe de la Departamental Policial Río Cuarto, y demás autoridades.