Pintores cordobeses exponen en Caba

Hoy quedará inaigurada la exposición del Premio Bancor en la Casa de la Cultura de Buenos Aires; asimismo hasta el 13 de marzo se exhibirán en el predio de la Rural obras de 13 galerías pertenecientes a FARO (Asociación de Galerías de Arte de la Provincia de Córdoba).

Galerías FARO

Además, en un hecho sin precedentes y en coordinación con una gestión de acuerdos y apoyos, 13 galerías pertenecientes a FARO (Asociación de Galerías de Arte de la Provincia de Córdoba) participarán en la feria MAPA 2022 del 10 al 13 de marzo en La Rural de Palermo en Buenos Aires (Av. Sarmiento 2704).

FARO acompaña y promueve estas acciones para seguir visibilizando y promocionando el trabajo de las galerías de Córdoba. Las galerías de FARO que tendrán esta histórica participación en una feria con alcance internacional son: Abre, Ankara, Arte Cerca, Artis, Aura Virtual Gallery, Lyv Gallery, Maria Wonda, Nodo940 & The Dream Machine, Piccadilly, Sasha D, The White Lodge, Tierra Arte Contemporáneo y Via Margutta.

MAPA reúne a más de 50 galerías y proyectos de la escena de arte actual en Argentina y en Latinoamérica. Su cuarta edición mostrará un panorama de la producción de arte contemporáneo de la región. Además la feria tendrá su versión virtual en la plataforma mapaferia.art donde se podrán ver las obras y adquirir entradas.

Premio BANCOR

El Premio de Pintura Bancor nació en 2008 como un certamen de fomento a las artes visuales y apoyo a la plástica. La muestra, compuesta por las obras ganadoras del certamen organizado anualmente por Bancor desde 2008 hasta 2021 (14 ediciones), desembarca por primera vez en CABA gracias a la gestión conjunta de Bancor, la Agencia Córdoba Cultura y la delegación oficial del Gobierno de Córdoba en Buenos Aires.

A lo largo de las 14 ediciones ininterrumpidas realizadas, presentaron sus obras más de 7.500 artistas de todo el país. Desde entonces, el patrimonio pictórico de Bancor se incrementó a través de la adquisición de 52 obras de expresiones estéticas disímiles y procedentes de todo el arco nacional.

El Premio de Pintura Bancor, la muestra de arte más importante del interior de la provincia de Córdoba, podrá disfrutarse entre el 11 de marzo y el 29 de abril y estará disponible de lunes a viernes de 11 a 19, con entrada libre y gratuita, en la Galería de Arte Francisco Vidal de la Casa de Córdoba (Av. Callao 332).