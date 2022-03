Convenio para el desarrollo comercial de las PyMEs lácteas de la provincia

En el marco de las acciones que se llevan adelante desde el Gobierno de Córdoba tendientes a generar oportunidades y beneficios para fabricantes, productores y emprendedores cordobeses, PyMEs y MiPyMEs; se suscribió un Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y Minería y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas – APYMEL-.

El mismo fue rubricado en el Centro Cívico de Villa María, por el ministro Eduardo Accastello; el presidente de APyMEL Córdoba y Vicepresidente a nivel nacional, Javier Baudino; con la finalidad de preparar y acompañar a las empresas lácteas de la Provincia, en sus procesos de comercialización adaptándose a las nuevos requisitos del mercado y revalorizando lo hecho en Córdoba. Acompañó también con su firma, el secretario de Comercio de la Provincia, Juan Pablo Inglese.

El objeto del Convenio es establecer un espacio de cooperación y articulación institucional para el desarrollo conjunto de iniciativas que generen y potencien la actividad económica de las PyMEs lácteas, representadas por APyMEL Córdoba.

En este sentido, las partes manifiestan su voluntad de avanzar en la construcción de una agenda de trabajo conjunta, con foco en la promoción y ejecución de tareas de fomento y desarrollo del sector Comercial y PyMEs y MiPyMEs cordobesas, que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria láctea.

Al hacer uso de la palabra, el ministro Eduardo Accastello indicó que este Acuerdo es muy importante y se enmarca en el trabajo que viene realizando el Gabinete Productivo Provincial, con la firme decisión de que el sector lácteo tiene que dar un paso más adelante, porque “la lechería genera miles de empleos y porque somos la principal región en materia de industrialización de Argentina”.

“Con este Convenio que hoy firmamos pretendemos brindarle al sector lácteo las herramientas para que sean dueños de su propio destino porque ustedes han sorteado todas las crisis”, sostuvo el Ministro y añadió: “Queremos que la lechería determine sus propios precios y que el dinero quede acá; queremos tener industrias más fortalecidas que puedan crecer más; queremos que los trabajadores, los productores, los tamberos, la gente que está en las lechería, pueda estar bien y capacitarse; queremos que ustedes establezcan la línea que el mercado debe receptar”.

En este sentido, Accastello enfatizó que “la lechería no puede depender de criterios que se definen en Buenos Aires que no saben lo que es una vaca, no saben lo que es el esfuerzo de un productor, de un industrial; pero son los que generan los precios y a ustedes les pagan lo que quieren y cuando quieren”, y continuó diciendo que en Argentina se habla de inflación, que “no generan ustedes, ni los comerciantes, ni los pequeños mercados de barrio; la generan los grandes comercializadores que fijan los precios finales”.

Finalmente, el Ministro señaló que los desafíos son estar en las provincias con los productos cordobeses con el programa Hecho en Córdoba y además, hacer una plataforma de ventas de productos lácteos cordobeses.

El secretario de Comercio, por su parte, señaló que este Convenio tiene que ver con el proceso de desarrollo y acompañamiento las PyMEs lácteas fijando políticas de comercialización a través de acciones para brindarles herramientas sobre los nuevos canales de comercialización, las nuevas tendencias que el mercado marca y también en relación a la digitalización y la tecnología.

En tanto, el presidente de APyMEL Córdoba agradeció el trabajo articulado entre el sector público y el privado y “el apoyo del Gobierno de Córdoba” y manifestó que “este Convenio nos va a permitir atender distintas problemáticas de nuestras industrias como las capacitaciones y el financiamiento, Esto un gran compromiso para cumplir con las expectativas que se plantean”.