Cordobesas que emprenden, crecen e inspiran

El camino emprendedor no es fácil. Aunque actualmente existe un alto porcentaje de mujeres lanzadas a sus propios proyectos, los miedos al fracaso, el doble rol en casa, la familia y las dudas sobre cómo seguir frenan muchas intenciones, que pueden ser realmente exitosas a nivel económico o en términos de realización personal.

Laura Verdaguer lleva adelante “De Mí con Amor”, donde diseña mochilas y accesorios maternales, funcionales y estéticamente lindos. “Este negocio –cuenta- comenzó cuando nació mi hijo. Él tenía una discapacidad por la cual tuvimos que internarlo. Y, por cuestiones de higiene, en la unidad de terapia intensiva, antes de ingresar dejábamos los bolsos en un sector; todos eran iguales y nos confundíamos”.

En ese momento y de manera casi azarosa, allí había una oportunidad para aprovechar. Pero también había dudas. “Tuve todos los miedos. En mi caso, es muy difícil ser emprendedora y tener una vida de familia tan agitada. Entonces el principal temor fue la organización, saber si iba a disponer del tiempo y si el producto iba a gustar”, comparte.

Dahyana Sorello dio vida a Maine carteras. Mientras trabajaba en un colegio, su pasión la empujó a poner en marcha su negocio en 2020, sin problemas al principio. “Sabía que eso era de lo que quería vivir. Quizás como empezó como un hobby, no tenía presión. Pero cuando el proyecto creció, temía no poder entregar los pedidos, que no rinda o no llegar a fin de mes”, expresa.

Estas son algunas de las inseguridades que muchas emprendedoras viven en distintos momentos y no las deja avanzar. Al respecto, Laura sostiene que lo primero siempre es “evaluar el modelo de negocio y si es rentable. Hay que transitar por cada etapa y saber que lleva tiempo para que comience a dar frutos”.

Como ella, Dahyana es clara: “Yo les diría que se animen. Las satisfacciones que da un emprendimiento no tienen nombre ni precio. Si uno le pone pasión, no tiene por qué salir nada mal”.

Envión para el talento

Desde hace más de un año, Córdoba Emprendedora viene buscando ser un trampolín que brinde confianza a cada mujer que decida liderar su propio proyecto, ya sea por hobby o por necesidad económica.

Para fortalecer todas estas ideas de negocios y hacerlas escalar, se trabaja de manera integral con mentoreo, vinculación empresarial, apoyo financiero, creación de espacios de ventas y formación constante.

“Para mí el programa fue maravilloso”, opina Laura y agrega: “Logré capacitarme en muchas áreas y expuse en el Córdoba Shopping. Lo que fue increíble porque es casi imposible que una emprendedora logre comercializar sus productos allí. Además, el crédito sin interés que nos otorgaron nos hizo despegar a un nivel mucho más grande”.

“Siempre –dice Dahyana- resalto Córdoba Emprendedora. Para mí fue el puntapié de todo lo que conseguí: hacer red con otros emprendedores y validar a mi cliente ideal. Fue lo que me impulsó a estar hoy donde estoy”.

Una alianza que acompaña

¿Cómo ayudar a las emprendedoras? “La clave está en no estar solas y en crear comunidad”, remarca Laura Jure, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y quien también preside la Fundación Banco de Córdoba, desde donde se articula con el sector privado, el académico e instituciones del tercer sector para generar impacto que potencie el ecosistema local (tanto mujeres como varones emprendedores).

Sobre las inseguridades que obstaculizan el crecimiento, Jure deja en claro que lo primero que se trabaja es en “no resignarse. No importa por qué arrancaron a emprender, lo que es vital es que concreten lo que se propongan. Detrás de cada negocio, hay una historia, luchas y deseo de salir adelante y progresar. Desde aquí lo que queremos es brindarles herramientas para que las emprendedoras puedan modificar su vida y ser un espejo en la cual otras pueden verse y animarse”.