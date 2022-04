La Provincia entregó 151 escrituras sociales a familias de Capital

Con el impulso del programa Tu Casa Tu Escritura, más cordobeses se transforman en propietarios definitivos de sus hogares.

La ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, y la coordinadora del Gabinete Social y senadora nacional, Alejandra Vigo, acompañaron a 151 familias de los barrios Policial Anexo, Blas Pascal, Cooperativa Canal de Las Cascadas y Mutual de Policía, de la Capital. Todos ellas terminaron los trámites y alcanzaron la escrituración.

“Si el Estado no estuviera presente, muchos no podrían escriturar porque es un proceso muy largo y costoso. Por eso desde el Gobierno provincial queremos ayudarlos para que accedan a la tenencia de su casa y concreten ese derecho”, indicó Jure.

En esta misma línea, Vigo enfatizó cuán importante es que en Córdoba las escrituras formen parte de “una política pública que esté al lado de las familias, agilazando los trámites para que esta iniciativa llegue a más barrios”.

Tu CasaTu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 16.221 títulos de propiedad en toda la provincia.