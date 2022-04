La Escuela de Abogados del Estado ofrecerá su tercera conferencia del año

La Escuela de Abogados del Estado prosigue con el ciclo de conferencias gratuitas del año en curso. El martes 26 de abril organizará la tercera conferencia virtual, con la disertación de Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Ecae), y de Horacio Etchichury, doctor en derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En esta oportunidad, la temática a abordar será “Derechos sociales. Operatividad–Rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La conferencia arrancará a las 17 y será moderada por la coordinadora académica de la Escuela de Abogados del Estado, Mariana Boschetto. Como siempre, se transmitirá en vivo a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube institucional.

Croxatto expondrá sobre la forma de construir un camino de operatividad de los derechos sociales. “Es esencial preguntarse para qué puede servir un derecho que no se puede ejercer”, afirmó.

El también investigador, profesor y especialista en derecho público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) planteó luego: “¿Son derechos o no son derechos? Si no se están cumpliendo, si no son operativos, la idea es analizar qué debería cambiar en el Poder Judicial”.

Y completó después: “El desafío primordial es llamar la atención sobre este problema y ver qué se podría modificar para que los derechos sean ejercidos efectivamente”.

Asimismo, el director de la Ecae (organismo nacional de capacitación y perfeccionamiento técnico de profesionales con carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado) se referirá a “la importancia de pensar y levantar la bandera de la abogacía pública”, es decir el trabajo de los abogados que buscan defender el interés general.

Según precisó Croxatto, su participación en la conferencia del martes próximo apunta a “profundizar los vínculos entre la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y la Escuela de Abogados de Córdoba”.

Corte Suprema de Justicia

Por su parte, Etchichury se referirá al rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comentó que el máximo órgano del Poder Judicial empezó hace más de 20 años a dar cabida a los derechos a la salud, la educación, la vivienda, la jubilación y el trabajo.

“La Justicia siempre pensó hasta qué punto atender estos derechos, aunque impliquen un gasto, y reconocer la exigibilidad judicial”, expresó. Y agregó que primeramente la Corte recibió reclamos sociales vinculados con la salud, para luego ampliar su intervención a la recepción de derechos laborales, educativos, jubilatorios y de vivienda.

No obstante, Etchichury aclaró que la Corte viene reduciendo la posibilidad de reclamar: “En los últimos 5 o 10 años, tomó una dirección contraria: puso más requisitos y limitó las situaciones en las que se pueden efectuar reclamos administrativos, para tornarlos más excepcionales y de último recurso”. En este sentido, mencionará los argumentos esgrimidos por el más alto tribunal de Argentina para justificar su cambio de posición.

Finalmente, Etchichury anticipó que su exposición seguirá “una secuencia histórica” en relación con el reclamo por los derechos tratados durante las últimas dos décadas: el momento de la expansión (2000 a 2012) y el momento de la restricción progresiva (2012 a 2022).

Los interesados en la conferencia pueden inscribirse hasta el martes, a las 15, en https://www.escueladeabogados.cba.gov.ar.

También en el link: https://escueladeabogados.cba.gov.ar/elementor-2397/.