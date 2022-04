Córdoba: 24 servidores urbanos pueden terminar el secundario

Con el fin de continuar ampliando la cobertura educativa para ciudadanos y ciudadanas, el ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, firmó un convenio con el secretario de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, que prevé que 824 servidores urbanos comunitarios (SUC) de la ciudad de Córdoba finalicen sus estudios secundarios en el marco del plan “Aprendo,” articulando con la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos y de la Dirección General de Educación Secundaria de la cartera educativa provincial.

Para concretar este objetivo, se crea una sede semipresencial y a distancia para atender la demanda existente de trayectos formativos y se realiza un despliegue territorial de los Programas FiNES y EGRESAR para aquella población que adeude materias del último año del nivel secundario.

En este nivel, son 824 los SUC inscriptos y se distinguen tres modalidades de cursado: primer año de CENMA, se cursa de lunes a viernes de manera presencial en escuelas cercanas a sus viviendas, segundo y tercer año se hace en CENMA María Saleme de Burnichon, Sede Servidores Urbanos, con una periodicidad de dos veces por semana en tutorías; y, además se dispondrá de los programas FiNES y EGRESAR.

Durante la firma, el ministro de Educación, Walter Grahovac, se dirigió en primera instancia a los SUC: “A los que somos educadores siempre nos conmueve cuando un joven o un adulto, por las circunstancias de la vida, no terminó la escuela. Normalmente esto pasa por situaciones sociales que obligan a salir a trabajar, antes de lo que uno piensa. El ejemplo que ustedes brindan a sus propios hijos, a sus hermanos y a muchos jóvenes, es el de no rendirse, el de no bajar los brazos y que lo único que les va a dar seguridad de ser personas que van a poder pelear por un trabajo digno y sobre todo ser libres, es la educación.”

Por su parte, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, destacó: “Quienes se inscribieron para finalizar sus estudios demuestran a la sociedad que no bajan los brazos, que no se rinden y que se quieren capacitar y estudiar. Eso proyecta nuestro sueño de hacer un futuro mejor”.

En el marco del acuerdo, el Ministerio de Educación se compromete a garantizar los equipos docentes y recursos humanos necesarios para concretar los objetivos propuestos como así también a disponer de los inmuebles para atender a la demanda de toda la población estudiantil proveniente del Programa Servidores Urbanos Comunitarios, disponiendo de los Programas FINES y EGRESAR desplegados en el territorio de la Capital, como así también disponer de la sede “Servidores Urbanos” para el trayecto formativo de nivel secundario para jóvenes y adultos.

Por su parte, la Municipalidad proveerá librería escolar, una computadora para la administración en la Sede “Servidores Urbanos” que se cree para tal fin, útiles escolares, y los módulos del Programa Semipresencial y a Distancia para la terminalidad educativa de toda la población objetivo de este convenio

Además, tanto la cartera educativa como la secretaría municipal se comprometen a verificar la demanda, la inscripción y acompañamiento y seguimiento de las trayectorias escolares de cada Servidor Urbano Comunitario.

Aprendo

En un plan enmarcado en el programa de Servidoras y Servidores Urbanos Comunitarios, de la Subsecretaría de Articulación y Convivencia Territorial, que consiste en aportar a la terminalidad educativa de las y los asociados de las distintas cooperativas que forman parte del Programa SUC.

De la totalidad de servidoras y servidores urbanos comunitarios, alrededor de 300 no concluyeron el primario y cerca de 1100 no concluyeron el secundario.

El proceso de alfabetización y primaria estará a cargo de la Secretaría de Educación de la Municipalidad mientras que el de finalización del secundario se articulará con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.