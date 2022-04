El Centro Cívico fue sede del acto conmemorativo del Genocidio Armenio

Esta tarde se realizó un acto conmemorativo del 107° aniversario del Genocidio armenio en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, organizado por el Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba junto a la Colectividad Armenia de Córdoba.

Bajo el lema “Un genocidio no reconocido es un genocidio repetido” la comunidad armenia en Córdoba desarrolla diferentes actividades que comenzaron ayer y se extenderán hasta el 29 del corriente mes.

Cabe recordar que el 24 de abril es el día que se estableció para el reconocimiento del genocidio armenio por Ley Nacional 26.199 y que la Provincia adhirió a través de la Ley 9315 que significó el reconocimiento por parte de la República Argentina del genocidio sufrido por el pueblo armenio que fue perpetrado por el Estado turco entre los años 1915 y 1923 y que dejó un saldo de más de 1.500.000 de víctimas.

El evento fue presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, quien recordó el compromiso asumido desde la Provincia con la comunidad armenia en trabajar y apoyar para que se visibilice la masacre cometida contra el pueblo armenio y que se enmarca en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay futuro”, dijo Julián López.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad Armenia, Lilian Balián reconoció el apoyo de la Provincia y del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos y destacó la importancia del trabajo en conjunto para que se conozca e genocidio armenio. “Un genocidio no reconocido en un nuevo genocidio”, dijo.

También se refirió a la historia del pueblo armenio el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, Maximiliano Hairabedian, quien dijo que hablar de un genocidio es complejo y difícil ya que “es el peor de todos los crímenes”.

En el encuentro se compartieron diferentes videos que dieron cuenta de la historia del genocidio y su lucha por el reconocimiento de la atroz matanza por un lado, y también se hizo referencia al trabajo que llevan adelante el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos junto a la Colectividad armenia luego de un convenio marco firmado el año pasado en donde se acordó trabajar en el marco de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Participaron en el acto el cónsul honorario de la República de Armenia para Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, Juan Carlos Merdinian, los ministros de Trabajo, Omar Sereno, Seguridad, Adolfo Mosquera, de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicaciones, Paulo Cassinerio, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Calixto Angulo, el Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo criminal N° 1, Maximiliano Hairabedian, el Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Ignacio Vélez Funes y demás funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Policía, Municipalidad y referentes de la comunidad armenia en Córdoba.

Cabe destacar que actualmente, en Argentina viven cerca de 250 mil personas con raíces armenias descendientes de quienes emigraron especialmente en las primeras décadas del siglo XX que mantienen su cultura, idioma y religión.