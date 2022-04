Calvo: «Nos preocupa que las pymes no tengan los insumos para producir»

El vicegobernador Manuel Calvo estuvo presente en la planta de Nissan en barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, donde la firma anunció un nuevo turno en la producción de su camioneta Frontier y la creación de nuevos puestos.

Calvo celebró que la empresa tomara «la decisión de invertir en Córdoba y seguir confiando en el desarrollo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia en el plano automotriz» y se refirió a la dificultad que atraviesan pequeñas y medianas empresas locales para disponer de divisas para la compra de materia prima.

«A nosotros no solo nos preocupa que las pymes no tengan la cantidad de insumos necesarios para producir, para dar continuidad a la venta en el mercado local, sino también porque esa producción afecta a futuras exportaciones. Creo que es un tema en el cual el Gobierno Nacional debe tomar nota», dijo el vicegobernador.

«Hay muchas pymes en nuestra provincia que no están teniendo los insumos básicos necesarios para poder producir. No solamente para abastecer al mercado local, sino también para poder generar exportaciones que generan el ingresos de divisas a nuestro país»; continuó. En este sentido, y para no afectar la preservación de los puestos, Manuel Calvo confió «que sea un tema de agenda del Gobierno Nacional y que se pueda resolver pronto».

Desde la planta de Santa Isabel, Nissan Argentina producirá una nueva versión de la camioneta Frontier que generará 550 nuevos puestos de trabajo. Para alentar la producción y el empleo, la compañía de origen japonés recibe de Córdoba el beneficio de la Promoción Industrial desde 2017 y por 10 años, con beneficios impositivos, subsidios salariales y de energía eléctrica.