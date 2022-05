La Provincia entregó más de 400 escrituras sociales

Este viernes, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, visitó las localidades de Costa Sacate y Las Junturas, en el departamento Río Segundo. Aquí acompañó a las 54 familias que completaron los trámites y alcanzaron el título de propiedad.

“Ahora pueden contar con esa tranquilidad y seguridad jurídica de saber que la casa finalmente es suya”, dijo Jure, quien recalcó la presencia del Estado para garantizar este derecho.

Más de 350 familias de los barrios Sol Naciente, Colonia Lola, Cooperativa La Unidad, Villa Aspacia, Parque Las Rosas, Ampliación Cabildo y Villa Boedo también se transformaron en los dueños definitivos de sus hogares.

Tu Casa Tu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 16.680 títulos de propiedad en toda la provincia.