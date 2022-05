Tu Casa Tu Escritura: familias de Capital se convirtieron en propietarias

Este viernes, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, y la senadora y coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, entregaron 76 escrituras sociales a familias del sudoeste de la Capital.

En esta oportunidad, fueron vecinos de los barrios Villa Aspacia y Ampliación Matienzo, quienes terminaron los trámites de escrituración y alcanzaron sus títulos de propiedad.

“Hoy –dijo Jure- se van con escritura en mano, y esto es gracias a su confianza, su paciencia y a que dieron este gran paso que significa ser propietarios de su vivienda”.

Por su parte, Vigo remarcó cuán importante es este momento, “el segundo más importante de sus vidas. El primero es cuando reciben la llave de su casa. Y el segundo es este, porque a partir ahora son propietarios y propietarias”.

Tu Casa Tu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado 16.680 títulos de propiedad en toda la provincia.