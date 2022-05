Crece la tensión en Cosquín por un reclamo salarial

Los gremios que agrupan a los trabajadores municipales de Cosquín se encuentran movilizados para destrabar un aumento salarial. SOEMC Y ASEMC se vienen reuniendo con el Departamento Ejecutivo para tratar la actualización salarial, por lo que se vienen haciendo distintas asambleas informando los resultados de los ofrecimientos.

El pasado martes 17 de mayo, los trabajadores (por mayoría) decidieron rechazar la propuesta y elevar una contrapropuesta solicitando un 57,5% de incremento sin cerrar el año, manteniendo una mesa de dialogo que permita evaluar la inflación que según el REM del BCRA puede superar el un 65%.

Carlos Castro es referente del SOEMC y sostuvo: «Siempre se nos pide colaboración y los trabajadores hemos colaborado con esta gestión, no pueden decir lo contrario. En 2020, por la pandemia, se nos descontó arbitrariamente una hora y además no se recibió incremento salarial hasta diciembre que se acordó un 20% con una inflación de arriba del 42%. En 2021 no fue distinto, no se nos devolvió la hora y el incremento fue del 28% con una inflación superior al 50%, los más castigados fuero las categorías más bajas y nuestros jubilados, la situación ha llegado a un límite y no sé si se dan cuenta lo que significa el hambre del trabajador y de estas familias que se ven perjudicadas en todo, sin poder enfrentar ningún tipo de gasto y endeudándose más. La familia municipal ya colaboró con esta gestión, es hora de recuperar el poder adquisitivo de nuestros haberes. El viernes tuvimos otra asamblea en donde mas de 200 trabajadores ratificaron la decisión de no cerrar el año y ver que sucede en el segundo semestre».

Los sindicatos se encuentran en estado de alerta y movilización con asambleas informativas en los lugares de trabajo sin entorpecer el normal funcionamiento de la administración, ni los servicios.