Síquiman: Sigue la disputa judicial por los viáticos del secretario comunal

A partir de versiones periodísticas que comenzaron a circular en las últimas horas, las autoridades de la comuna de Villa Parque Síquiman aclararon que la justicia en ningún momento se pronunció sobre la cuestión de fondo vinculada al pago de viáticos a favor del secretario comunal Jorge Perchante.

Perchante fue suspendido por haber amenazado al presidente comunal Néstor Cuello y a la tesorera Nilda Quevedo durante el juicio donde se dispuso la remoción por inconducta de las funcionarias Gisela Aldavez y Ana María Lourido.

Se le imputa haber realizado manifestaciones que afectaron «gravemente la libertad actuación y representación del cuerpo», cuando amenazó con iniciar acciones penales contra los funcionarios que votarán para remover a las entonces integrantes del Tribunal de Cuentas de la localidad.

La comisión comunal dispuso hace algunas semanas atrás que se le retenga al secretario comunal, quien representa a la oposición, el pago de viáticos durante casi dos años y que los mismos sean destinados a beneficio de una institución pública de la comunidad.

Ante la situación, Perchante presentó un recurso de amparo en la justicia y comenzó una disputa tribunalicia.

«Respecto al texto escrito por el señor Mario César Thibaut Molina, no es cierto el lugar a la acción de amparo. Lo que se resolvió es una medida cautelar que no implica haberse decidido sobre la cuestión de fondo. No hay «revés judicial» y el señor Mario Thibaut Molina tergiversa la realidad «fáctica y judicial», erigiéndose en parte activa y militante de la oposición política al gobierno local; dando nuevamente información parcial e incongruente, como ya nos tiene acostumbrados»; denunció Horacio Balduzzi, asesor legal y penal de la comuna de Villa Parque Síquiman.