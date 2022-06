Schiaretti firmó convenios con 387 municipios por el programa 10 Mil Viviendas

El gobernador Juan Schiaretti presidió hoy la firma de convenios con 387 localidades de Córdoba para implementar el programa 10 mil Viviendas en el interior provincial.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario y estuvieron presentes intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales de las localidades adherentes.

“Son 387 municipios y comunas con los cuales vamos a construir este programa Vivienda Semilla. Significa que en este año 2022, en toda la geografía de nuestra Córdoba, va a haber viviendas en construcción y cumplir el sueño de la casa propia de miles de cordobeses”, dijo el gobernador al comienzo de su discurso.

Ante un auditorio repleto, el gobernador anunció también la creación de un fondo específico para construcción: “Por ley provincial vamos a crear un fondo específico para que sigamos haciendo viviendas en toda la provincia de Córdoba. Esta es la manera para que podamos seguir construyendo, de que el esfuerzo que hacemos hoy signifique la posibilidad de seguir dando soluciones habitacionales a nuestra gente”.

Los convenios son el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar con la Mesa Provincia-Municipios, e impulsarán la extensión del programa de construcción de viviendas en todo el territorio.

De manera testimonial, en el acto firmaron los mandatarios de Los Surgentes (Paula Córdoba), Carlos Paz (Daniel Gómez Gesteira), Bell Ville (Carlos Briner), Embalse (Federico Alessandri) y Obispo Trejo (Silvia Mansilla).

Schiaretti destacó la inclusión de los gobiernos locales en el programa mediante la asignación de una cuota de viviendas: “Esta es una manera donde nos comprometemos todos: la Provincia pone los recursos, ustedes (intendentes) dan la garantía y buscan los beneficiarios que cumplan con los requisitos”. “Tengo la absoluta certeza de que van a ayudar a los beneficiarios a que puedan construir, puedan comprar y conseguir a los albañiles”, añadió.

En representación de los municipios y comunas que adhirieron al programa, tomaron la palabra los jefes de gobierno de Monte de los Gauchos y James Craik:

Ariel Grich (Monte de los Gauchos), presidente del Foro de Intendentes de la UCR: “El haber mostrado este federalismo que usó para distribuir las viviendas por cantidad de habitantes para cada comuna o municipio es un placer enorme para nosotros”. “Estamos dispuestos a seguir acompañándolo, no solamente poniendo los terrenos para aquellas familias que no lo posean, sino también ayudarlas a controlar la construcción. Llevaremos este convenio a cada uno de los concejos deliberante para que sea aprobado y para que con nuestra coparticipación garanticemos que este fondo no se muera y podamos de ahora en más seguir construyendo más viviendas y dándole el sueño a cada familia cordobesa de tener el techo propio”.

Oscar Fasolis (James Craik), presidente del Foro de intendentes COMUPRO: “Este programa que se está poniendo en marcha lo vamos a poder administrar los municipios”. “El federalismo en la provincia de Córdoba ha sido una práctica habitual y lo sigue siendo con este actual Gobierno”.

En este sentido, el gobernador destacó el carácter federal de la iniciativa: “En Córdoba no hay trato privilegiado para uno en detrimento de otro”. “Si hay algo en lo cual coincidimos todos quienes tenemos responsabilidades de gestión en esta bendita provincia, es que queremos el progreso con justicia social, pensemos como pensemos y sintamos como sintamos”.