Schiaretti habilitó en capital la urbanización de Las Magdalenas

Este martes, el gobernador Juan Schiaretti habilitó formalmente las obras de urbanización que se llevaron adelante en Las Magdalenas y Ampliación Las Magdalenas, en el sureste de la ciudad de Córdoba.

El plan de infraestructura intervino en 6 hectáreas construyendo redes de agua potable, viales y peatonales. También se desarrollaron desagües pluviales y se revalorizaron espacios verdes, lo que beneficiará a 450 familias que viven en el sector.

“Para nosotros, en aquellas barriadas que por la crisis que atraviesa nuestra Patria impide que los propios vecinos vayan mejorando los barrios y que desde hace años están en esas condiciones, es importante que esté allí el Estado provincial dándoles una mano”, expresó el mandatario.

“Lo que queremos los cordobeses es eso: que haya barrios dignos, donde la gente siempre tenga la alegría de pertenecer a esa comunidad”, agregó.

Sobre el cierre de su mensaje, el gobernador anunció que acompañará a las familias de la zona para que obtengan el título de propiedad y se conviertan en dueñas definitivas de su vivienda, iniciativa que se inscribe dentro del programa “Tu Casa, Tu Escritura”.

Por su parte, la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, sostuvo que el objetivo de estas obras es “mejorar el hábitat en el que viven las familias, garantizando el acceso a los servicios públicos, mejorando las condiciones de salud y promoviendo la integración de los vecinos”.

La funcionaria enumeró algunas de las obras ejecutadas: 506 metros lineales de agua potable, 57 conexiones domiciliares de red de agua, 2.557 metros de desagües pluviales y cordón cuneta, 11.120 metros cuadrados de hormigón, 273 contenedores domiciliarios, 4.353 metros cuadrados de red peatonal, 130 rampas para accesibilidad y 342 árboles.

Seguidamente, el intendente Martín Llaryora dijo: “Estamos aquí ratificando el compromiso de seguir trabajando en conjunto, en equipo, después de tantos años, entre un gobierno municipal y uno provincial”. “Acá hay gente de barrio Coronel Olmedo, donde se hizo el pavimento; de El Quebracho, donde ahora hay un playón deportivo; y de otros barrios donde se están haciendo corredores seguros”, añadió.

La transformación de Las Magdalenas y Ampliación Las Magdalenas tuvo el impulso del programa 100 Urbanizaciones Barriales y contó con una inversión de 110 millones de pesos.

A su turno, Pamela, vecina de Las Magdalenas, destacó que “ya no somos un barrio postergado. Acá donde estamos parados antes era una laguna y hoy somos un barrio con cordón cuneta. Si llueve no nos inundamos, no caminamos más por el barro”.

“Ya no tenemos que poner la basura en un clavo en el poste o en el medidor de la luz. Cada frentista ahora tiene su arbolito”, agregó.

Estuvieron también presentes la senadora nacional Alejandra Vigo; el ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación, Paulo Cassinerio; y el viceintendente de Córdoba, Daniel Passerini.