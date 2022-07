Estudiantes secundarios becados en Italia fueron recibidos por autoridades

Esta mañana la secretaria de Educación de la provincia, Delia Provinciali, recibió a cuatro estudiantes de escuelas técnicas que viajaron a la región de Friuli Venezia Giulia en Italia, para continuar sus estudios en una institución con su misma especialidad, en el marco de la beca “Studiare in Friuli ”.

Este programa posibilitó que los jóvenes continuaran sus estudios secundarios técnicos, con orientación en electrónica, durante seis meses, de enero a julio, en el instituto Convitto Nazionale Paolo Diacono junto a seis compañeros más.

En el encuentro, los estudiantes cordobeses descendientes de friulanos contaron cómo fue su experiencia en la región europea, y cómo se adaptaron a cursar sus estudios allí. Francisco Brandalise, estudiante del IPET 55 de Villa del Rosario, expresó: “Mi experiencia en Italia fue sumamente novedosa y me hizo abrir la cabeza y crecer como persona. Me permitió relacionarme con gente nueva. De más está decir que estoy muy contento por mis logros”.



Por su parte, su hermano Juan Estéfano, también becario, manifestó: “La residencia en otro país me hizo abrir los ojos y adquirir nuevos conocimientos, no solo educativos sino también culturales”.

El grupo que fue recibido por las autoridades de la cartera educativa se completó con Leonardo Griguol, del IPETYM 69 Juana Manso de Noronha, Jesús María, y Patricio Grospietro de la ProA de San Francisco, todos acompañados por sus familias.

Los cuatros jóvenes compartieron su alegría y agradecimiento por la posibilidad de haber vivido esa experiencia, ya que para ellos fue sumamente desafiante y enriquecedora, no solo porque aprendieron y se adaptaron al idioma, sino también al cursado de la institución italiana. Por su parte sus familias expresaron su satisfacción y orgullo.

Qué es la beca “Studiare in Friuli”

Es un programa de subvención de la estadía y los estudios que otorga la República Italiana a descendientes de friulanos desperdigados por el mundo. En Córdoba, desde el 2011 se lleva a cabo esta iniciativa gracias a la declaración de intenciones firmada por la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Instrucción, Universidad e Investigación italiano, Giunta la Spada y el ministro de Educación de la Provincia Walter Grahovac.

De la reunión también participaron, el subdirector de Educación Técnica y Formación Profesional, Daniel Sessa; la responsable del área de cooperación internacional, Marisa Bianchettin; la rectora del Convitto Nazionale, Alberta Pettoello; su colaborador, Giancarlo Scoyni y el coordinador del programa Studiare in Friuli, Giorgio Cromaz.