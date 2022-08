Sesión caliente en la Legislatura: Cruces por el caso del Hospital Neonatal

Una sesión caliente se vivió ayer en la Legislatura de Córdoba por los cruces entre el oficialismo y la oposición por el caso de la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. La bancada Juntos UCR decidió retirarse del recinto tras apuntado en duros términos contra el gobierno provincial y exigir un pronunciamiento del ministro de Salud, Diego Cardozo.

«Hoy debíamos hablar de un solo tema, el asesinato de bebés en el Hospital Neonatal. Hoy debía venir el ministro Cardozo a dar explicaciones. Se negaron. Si para ellos vale todo, para nosotros no»; denunció el legislador Marcelo Cossar.

«Resulta doloroso, inadmisible, vergonzoso que en Córdoba tratemos hoy en esta sesión cualquier otro tema que no sea el asesinato de bebés en el Hospital Neonatal, un hospital público, que depende del estado provincial. No hay NADA más importante, no hay NINGÚN otro tema más importante en este momento. Aún así, no forma parte de la agenda legislativa de este gobierno»; dijo el representante de Juntos UCR, quien se levantó de su banco junto con otros ocho legisladores.

En contraposición, el legislador de Hacemos por Córdoba Oscar González calificó de «triste espectáculo» al levantamiento de «Juan Jure y su pandilla». «Es un remake del espectáculo penoso que dieron ayer (por martes) en la conferencia de prensa»; aseguró y dijo que «tratan de sacar rédito político del dolor y de la tragedia que todos los cordobeses compartimos».