Villa María Exporta reúne a 15 operadores internacionales y 63 empresas

El miércoles tuvo lugar la cena institucional de apertura de Villa María Exporta 2022, con la presencia del ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello; el gerente general de la Agencia ProCórdoba, Roberto Rossotto; el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren; la presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de AERCA, Pilar Martínez; el presidente de FEDECOM, Ezequiel Cerezo; representantes de APyMEL, y operadores internacionales.

Para esta ronda de negocios, en la que se concretarán alrededor de 350 reuniones, se coordinó la visita de un total de 15 de operadores internacionales, que representan a 13 empresas provenientes de mercados previamente identificados como estratégicos: Chile, Perú, Paraguay, México, Panamá, Uruguay, Alemania, Brasil y España.

Como contrapartes locales participan 63 empresas nacionales: 50 son de la provincia de Córdoba, 4 de Buenos Aires, 3 de Mendoza, 2 de Tucumán, 2 de Santa Fe, 1 de Chubut y 1 de Jujuy.

En el marco de esta misión inversa se coordinaron también visitas técnicas a 10 firmas de la región. De esta manera, la delegación extranjera pudo recorrer las plantas industriales y conocer sus métodos de producción como una forma de potenciar la posibilidad de construir vínculos comerciales sólidos.

Al dirigirse a los presentes, Accastello expresó: «Junto con el gobernador Juan Schiaretti estamos convencidos que Villa María Exporta es el lugar del encuentro de grandes y buenos negocios, por eso estamos a disposición de ustedes, que son referentes de la exportación y que llegan a Argentina a través de Córdoba y Villa María para ser parte de esta».

“Queremos que lleven bien alto la bandera de los productos cordobeses, villamarienses y argentinos«, dijo el ministro, y agregó: «Córdoba es el faro productivo del país que sigue mirando a todos los mercados del mundo, pero sin olvidar el compromiso que tiene que ver con la hermandad de los pueblos Latinoamericanos».

Cerrando su alocución, Accastello indicó: “Queremos hacer buenos negocios y que a ustedes les vaya bien, porque eso va a significar creación de empleo que favorece al emprendedor, al comerciante y a los empresarios argentinos y de toda América Latina».

Por su parte, el gerente general de ProCórdoba agradeció a los operadores internacionales que participan y a los organismos nacionales y locales involucrados: “Sabemos que el esfuerzo compartido da buenos resultados y eso se demuestra con la vigencia de esta ronda que cumple 18 años y que se enmarca en la tarea del Gobierno de Córdoba de estar al lado de las empresas para facilitarles la tarea y que puedan exportar”.

La Presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de AERCA, señaló la importancia del retorno a la presencialidad: “El evento crece y se desarrolla al ritmo de las empresas locales y regionales que cada año nos acompañan y profundizan sus objetivos de internacionalización. Muchas realizaron su primera exportación a partir de esta ronda y concretaron negocios que perduran en el tiempo, lo cual constituye nuestro principal objetivo”.

Expectativas de la delegación extranjera

Desde hace un año, la Agencia ProCórdoba cuenta con un consultor radicado en la ciudad de Florianópolis (Brasil) y se vienen realizando acciones de promoción comercial con distintos interlocutores, lo que derivó en la participación este año del Grupo MundialMix, una de las principales cadenas brasileras del sector supermercadista, interesada en la oferta exportable de Córdoba.

Marcio Gomes Mendes, representante de este grupo de Brasil comentó: “Es la primera vez que venimos a Córdoba. La propuesta resultó muy interesante y llegamos buscando productos regionales y maní principalmente. Además, visitamos dos empresas lácteas de la región donde pudimos observar los avanzados métodos de producción con los que se trabaja”.

Antonio Carrera, del Grupo Comercial Chedraui de México, expresó: “Esta es una gran oportunidad. La comunidad y costumbres argentinas están creciendo mucho en México y el mercado se está adaptando a esas necesidades. Vengo en busca de yerba mate y alfajores, pero estoy muy contento de haber encontrado otros productos de alta calidad como mermeladas, cervezas, galletas, que superaron lo que había imaginado”.

Nicolás Augusto Batista, de la firma Discas de Panamá, señaló: “Es la segunda vez que participo y nos ha ido muy bien. Me interesan los aceites, licores, caramelos. Me han llamado la atención los alimentos deshidratados 100 % naturales. Me he encontrado con presentaciones impecables que no tienen nada que envidiarles a productos de EE. UU. y además son muy competitivos en cuanto a costos. Pude visitar también empresas lácteas, y es impresionante el nivel de producción, calidad, excelencia y la tecnología que usan en sus procesos, lo que agrega valor inmediato”.

El evento es organizado por la Agencia ProCórdoba del Ministerio de Industria, Comercio y Minería conjuntamente con la Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (AERCA), y cuenta con el apoyo técnico del Consejo Federal de Inversiones, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.