«La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia»

El vicegobernador Manuel Calvo rechazó cualquier proyecto de ley que regule los discursos periodísticos y llamó a defender la libertad de expresión como un fundamento de la democracia. «Creo que no sirve de nada intentar regular, el derecho a poder expresarse libremente no solamente de los comunicadores, sino también a las distintas fuerzas políticas. Creo que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Hay que fortalecerla, no regularla»; dijo.

«Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de pretender amordazar a los medios de prensa o a la oposición a través de la regulación de alguna ley. Creo que tiene que haber libre expresión, como corresponde en democracia»; señaló el funcionario, al tiempo que ratificó su repudio absoluto al acto de violencia sufrido por la vicepresidenta de la república días atrás.

Consultado sobre la posible candidatura a la presidencia del gobernador Juan Schiaretti, Manuel Calvo manifestó: «Nosotros tenemos un modelo de gestión en Córdoba que es muy apreciado en todas las provincias argentinas. Aspiramos a que ese modelo pueda ser parte de la construcción de una alternativa en el contexto nacional».

«Son muchos los problemas que está teniendo nuestra patria como para que nosotros empecemos a poner las candidaturas por encima de las ideas. Los nombres se debatirán el año que viene, cuando sea el momento de definir las candidaturas. Este es un tiempo en el que hay que estar al lado de la gente, acompañar, brindar previsibilidad y garantizar certezas desde el gobierno, para que esta transformación que tiene Córdoba no pare, continúe»; declaró el vicegobernador.