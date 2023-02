Escrituras sociales: familias de Las Violetas se convirtieron en propietarias

Tu Casa Tu Escritura continúa acompañando a las familias para que regularicen su situación dominial y se conviertan en propietarias de sus hogares.

Es el caso de vecinas y vecinos del barrio Las Violetas, en el sector oeste de la ciudad de Córdoba, terminaron los trámites y accedieron a sus escrituras.

La ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, destacó: “La escritura de una vivienda es costosa, el trámite para acceder a la misma suele ser lento y requiere de muchos papeles. Pero en Córdoba la escrituración gratuita es ley, por lo que deja de ser inaccesible para muchas familias”.

La senadora Alejandra Vigo también participó de la entrega de 70 nuevos títulos de propiedad y destacó la acción de esta política pública, que trabaja con compromiso y empatía. “Hoy pueden tener la certeza de su inmueble y proyectarse con la tranquilidad de contar con la protección legal sobre sus hogares”, dijo.

Cabe destacar que las escrituras salen con el régimen de vivienda – bien de familia- lo que significa que no pueden ser embargadas o quitadas, siendo una garantía a futuro.

El programa

Tu Casa Tu Escritura es un programa de regularización y escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado nacional, provincial, municipal o adquiridas de manera particular, por parte de grupos vulnerables que no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten solventar el gasto de una escritura traslativa de dominio.

Hasta el momento, ya se han entregado más de 17.400 títulos de propiedad en toda la provincia.