Luciana Echevarría: «la DAIA quiere que me sancionen por apoyar la justa lucha del pueblo palestino»

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, se refirió al pedido de sanción en su contra, solicitado por la DAIA y que estaría impulsando la legisladora Nadia Fernández: “La DAIA quiere que me sancionen por apoyar la justa lucha del pueblo palestino y por denunciar el genocidio que Israel lleva a cabo en los territorios ocupados. Algo verdaderamente grave. En estos días se han dicho barbaridades desde algunos medios de comunicación y sectores políticos. Como por ejemplo, que apoyamos a Hamas o que festejamos las víctimas civiles, lo que es totalmente falso. También han difundido la Fake News de Bullrich en la que sostiene que nos negamos a hacer un minuto de silencio en el debate presidencial. Lo digo con claridad, es todo mentira y parte de una campaña difamatoria que tiene el objetivo ocultar el terrorismo de estado que lleva adelante Israel y evitar que crezca en la sociedad el lógico apoyo al pueblo palestino, víctima de una política sistemática de limpieza étnica por parte del Estado de Israel”.

La representante de la izquierda en la Unicameral agregó: “El texto de la declaración que Nadia Fernández estaría impulsando y que circuló en los medios, plantea que mi “apoyo incondicional al pueblo palestino” no sería propio de una representante del pueblo y también sería una “afrenta a la democracia”. Me pregunto: ¿cómo la solidaridad con un pueblo oprimido y víctima de limpieza étnica durante 75 años, podría significar una afrenta a la democracia y algo impropio de una legisladora? Yo en cambio, considero que la solidaridad con quienes sufren injusticias es una obligación moral y una condición básica de quien quiera ser representante del pueblo. ¿La legisladora Fernández ignora que hasta la propia ONU ha condenado el apartheid contra el pueblo palestino y ratificado su derecho a resistirlo? ¿Ignora que en estos momentos ya hay centenares de niños muertos en la Franja de Gaza y que no tienen electricidad, agua ni alimentos? Se confirma que el Estado de Israel está masacrando a un pueblo desarmado, profundizando el genocidio”.

“De avanzar en este sentido, sería un antecedente gravísimo y quienes deberían ser sancionados son quienes firmen esa aberración, por su actitud xenófoba y antisemita contra el pueblo palestino. Por otra parte, también sería muy preocupante que la Legislatura se sumara a esta deriva autoritaria que busca censurar algo tan básico como el derecho a la libertad de expresión.

El anteproyecto en cuestión, no hace más que demostrar que lo que más les molesta en realidad no es el terrorismo de Hamas, sino la lucha del pueblo palestino. Por eso intentaron mentirosamente ligarnos al terrorismo para deslegitimar nuestra voz”, finalizó la legisladora.