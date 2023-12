En el Día de la Educación de Adultos, más de 440 estudiantes tuvieron su acto de colación

En un emotivo y multitudinario acto, 448 estudiantes de la modalidad de Jóvenes y Adultos recibieron un reconocimiento a sus trayectorias educativas y a la finalización de sus estudios secundarios a través del Programa de Educación a Distancia, en un acto de colación que se realizó en el Auditorio Presidente Perón de la Universidad Provincial de Córdoba.

Se trata de egresadas y egresados de las 67 sedes del Programa de Educación a Distancia de la modalidad de Jóvenes y Adultos pertenecientes a diferentes zonas de Capital y del Gran Córdoba.

Para iniciar la ceremonia, el músico Joaquín Guerra entonó a capela el himno nacional cautivando a todo el auditorio.

En la apertura, el ministro de Educación, Walter Grahovac, reconoció el esfuerzo de estudiantes y manifestó: “Todos tenemos posibilidades y capacidades de alcanzar metas, y ustedes tienen ese fuego de no caer y de querer levantarse por esfuerzo propio. Esta es la justicia social que buscamos»

«Estamos -continuó- convencidos de que todos pueden adquirir la herramienta del conocimiento para ser libres, para tomar decisiones y sostener la dignidad desde las capacidades de cada uno, generando una sociedad más colaborativa y solidaria, donde todos podamos reconocernos como parte de ella. Felicitaciones a las egresadas y los egresados y a los profesores y profesoras que hicieron su trabajo”.

Por su parte, el director general de Educación de Jóvenes y Adultos, Carlos Brene, señaló: “Hoy la educación de adultos en la provincia tiene 739 sedes. Además, en los últimos 20 años logramos aumentar la matrícula en un 45% e incrementar un 105% la cantidad de egresados. Hemos mejorado, pero quedan muchos desafíos hacia adelante”.

Y en línea con las palabras del ministro de Educación, agregó: “Quiero decirles que ustedes son un gran testimonio primero para ustedes mismos, después para sus familiares, sus amigos y para toda la sociedad. Nadie les ha regalado nada, nosotros hemos sido nada más que el vehículo de la oportunidad. Ustedes tienen, sobre todo estos jóvenes, todas las oportunidades hacia adelante. Sepan aprovecharla y ojalá que hayamos estado a la altura de las circunstancias”.

Testimonio

Dionisia de 87 años, alumna egresada del Cenma 125, expresó: “A los 60 años empecé a terminar la escuela primaria, porque eso me llenaba mi corazón y yo sabía que no iba a poder terminar mi vida sin haber cumplido ese sueño y sin haber podido ser útil a la sociedad. Le agradezco a nuestra institución CENMA 125, que fue maravillosa para mí y que tuvo una buena enseñanza, como lo dijo el ministro. Tuve una enseñanza perfecta, que no me costó nada en la universidad”.

De la jornada participo también la secretaria de Educación, Delia Provinciali; el rector de la UPC, Jorge Jaimez; la directora general de Educación Secundaria, Cecilia Soisa; la directora general de Educación Superior, Liliana Abrate; la directora general de Educación Inicial, Edith Flores; el inspector general de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos, Sergio Cornatosky, el coordinador del Programa Combinada en Línea, Mariano Brene.