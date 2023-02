Así será la programación del Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales

Hoy empieza la edición XXXVIII del Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales – Córdoba 2023, hasta el 3 de febrero, en el Club Municipalidad (Avellaneda 2751, barrio Alta Córdoba).

Los 40 mejores clavadistas, varones y mujeres, realizarán su destreza deportiva en las categorías infantiles y juveniles hasta 18 años y Open (+ 14 años).

Este año participarán atletas de Buenos Aires provenientes del club Racing y Banco Central; de Mar del Plata del club Atlantis; de Jujuy, clavadistas del club Aizen y de Córdoba, el correspondiente club Municipalidad.

Con entrada libre y gratuita, el público espectador podrá disfrutar a partir de hoy esta competencia que arranca con la categoría 1 Metro Escuela a las 15.30 hs, y finaliza el día con la Plataforma Juvenil B y A varones, y Open varones, hasta las 19.40 hs.

Mañana jueves, la Plataforma Escuela es el primer torneo a las 11 hs, para continuar con: Plataforma Promocional D varones, Promocional C varones, Promocional C mujeres, FINA D mujeres y FINA C varones.

Esa misma tarde, continúa la competencia desde las 16 hs con 3 Metros Juvenil varones, luego es el turno de las mujeres. A las 18.50 hs, se presentarán los 3 Metros Sincronizado mixto para el deleite de los espectadores.

La última jornada del campeonato será este viernes 3, con los primeros saltos desde las 10.45 finalizando el tornero matutino a las 12.30 hs. Por la tarde, se retomará la competición comenzando a las 15.30 hasta el cierre junto a la categoría 3 Metros sincronizado varones y sincronizadas mujeres.

El sábado 4 habrá competencia solo en el caso de que sea necesario reprogramar alguna prueba, y se llevará a cabo en el horario de 10.30 a 13 hs.

Cabe resaltar que, cada jornada deportiva finalizará con la entrega de premios a los mejores clavadistas para primer, segundo y tercer puesto.

Más cerca del 37° Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales

El torneo es de carácter evaluativo, para actualizar el ranking nacional de categorías infanto -juveniles y del Open, con la finalidad de representar a Argentina en futuros campeonatos internacionales.

Los jueces que calificarán durante el evento, son personas competentes en la práctica a nivel nacional e internacional, con certificación de la CONSANAT (Confederación Sudamericana de Natación) y de la FINA (Federación Internacional de Natación).

Cabe resaltar que la actividad se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Deporte y Recreación dependiente de la Secretaría de Gobierno y Gestión General de Gabinete de la Municipalidad de Córdoba.

Paralelo al campeonato nacional, realizarán presentaciones algunos deportistas novatos cuyas edades van desde los 4 a 13 años, con el objetivo de impulsar esta disciplina deportiva y dar a conocer el desarrollo de las categorías de niños.