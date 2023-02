Más de 18 mil familias ya escrituraron gratuitamente sus viviendas

La escrituración social continúa avanzando en Córdoba a través de Tu Casa Tu Escritura. Actualmente, ya son más de 18 mil los títulos de propiedad que se han entregado de manera gratuita en 72 localidades.

¿Cómo funciona este programa? Lo hace impulsando la regularización y escrituración de viviendas sociales provenientes del Estado Nacional, Provincial, Municipal o adquiridas de manera particular, de quienes no poseen otro inmueble y que sus ingresos no le permiten hacer frente al gasto de una escritura traslativa de dominio.

El acompañamiento en este proceso es total: a partir del inicio con la mensura, la aprobación de planos e incluso con la Oficina Móvil, que recorre los barrios para confeccionar informes y recolectar documentación antes de la escrituración final.

Al respecto, la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure, explicó que “si el Estado no estuviera presente, muchos no podrían escriturar porque el trámite es muy largo y costoso. Por eso desde el Gobierno provincial lo que queremos es ayudar para que accedan a la tenencia de su casa y concreten ese derecho. Hoy en Córdoba la escrituración gratuita es ley”.

Además, Jure resaltó que con este paso las familias consiguen tranquilidad sobre las inversiones que hicieron en los inmuebles, y saben que lo pueden legar a sus hijos y tomar créditos. Que salgan ya con el régimen de vivienda – bien de familia- significa que “nadie se las puede embargar o quitar, y es una garantía, por su presente y por el futuro”.