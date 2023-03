Presentan proyecto para que la UNC declare asueto el 8 de Marzo

Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que se encuentran agrupadas en la organización feminista y socialista Pan y Rosas, presentaron un proyecto ante el Consejo Superior para que sea declarado asueto el próximo 8 de marzo en conmemoración del Día internacional de la Mujer.

Clara Zurbriggen pertenece a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y declaró: «Elaboramos este proyecto de resolución para que toda la universidad declare asueto el próximo 8 de marzo. Esperemos que sea tratado sobre tablas en la sesión del martes 6. Es una situación de emergencia la que vivimos las mujeres y las disidencias y solo así se garantizará que estudiantes, docentes y no docentes puedan movilizarse por todos nuestros derechos. Sobran razones para salir a las calles. Recordemos que la mayoría de la comunidad universitaria somos mujeres y diverses, no se puede separar la fecha de la situación concreta que vivimos. Estamos en un momento de ataque a nuestras condiciones de vida y de todo el pueblo trabajador, mientras el gobierno nacional impulsa un fuerte ajuste para pagarle al FMI cuando la deuda es con nosotras. En la provincia ya van 40 femicidios y travesticidios, mientras, el gobierno de la provincia gasta millones en publicidad electoral o de obras, seguimos sin una respuesta elemental a este flagelo. No hay refugios, no se declara la emergencia de género, por eso queremos ser miles movilizades diciendo que el Estado es responsable».

Victoria Marconetto, de la Facultad de Sociales, agregó: «Somos muchas estudiantes de distintas facultades que estamos impulsando esta iniciativa que no puede depender de una u otra facultad. Cómo feministas socialistas, impulsamos con toda la unidad con las luchas obreras. Hoy las compañeras del Paicor, quienes les dan de comer a les niñes todos los días en las escuelas, están enfrentando despidos, ganan miseria y son perseguidas por luchas. Nuestras compañeras docentes están de paro por sus condiciones laborales defendiendo la educación. Tenemos que estar todas en las calles incluyendo sus demandas y fortaleciendo las para que triunfen».

«En este momento, la guardería se encuentra cerrada. ¿Cómo pueden estudiar así quienes tienen personas a cargo? No hay presupuesto en la UNC para el combate a la violencia de género, demanda que levantamos todos los años. Nosotras además desempeñamos tareas del cuidado en los hogares, que nadie reconoce, estudiar se hace muy difícil y no hay políticas de becas económicas para quien las solicite»; concluyó.