Ana Buffoni: «hay un fin de ciclo de los gobiernos de caudillos»

Capilla del Monte.- Cuando los dinosaurios del radicalismo de Capilla del Monte esperan la llegada de un "mesías" que los rescate del mismo sótano que a lo largo de ocho años cavaron, con mucha prolijidad, la militante y dirigente Ana Buffoni, en medio de un trabajo silencioso y constante, ha logrado volver a posicionar el centenario partido en la expectativa electoral para este año.

Frontal, polémica, ambiciosa y sin filtros, Ana Buffoni ha ido escalando en la consideración de los habitantes y en medio de las cenizas que quedó la UCR tras la derrota electoral de 2019.

En diálogo con EL DIARIO, Ana Buffoni sacó a relucir su frontalidad:

Periodista: "Se habla con mucha consistencía del arribo del histórico dirigente peronista, Marcelo Rodríguez a las filas de Juntos por el Cambio JxC. Qué opinión te merece?

Ana Buffoni: Si es así o no no lo tengo confirmado por el momento. Pero suena fuerte.

¿En el caso que así sea creo que bueno, tiene que ver con la crisis qué hay en la política no? No tengo la chapa de un partido y me voy al otro y está todo bien...Estas son las cosas que la gente detesta ya y por la cual esta asqueada de la clase política.

Para nuestro espacio no da lo mismo cualquier cosa. Por eso nos centramos en otra manera de hacer la política. Creemos que para una alianza o estar en un espacio debes tener denominadores comunes. Y nosotros claramente no tenemos coincidencias. Marcelo Rodríguez es el candidato del Peronismo hace muchos años, hoy tiene un cargo en el gobierno de la provincia y resulta extraño que entre a JXC cuando hasta ha denunciado en varias oportunidades a los gobiernos radicales. No sé cómo podría explicarlo desde la coherencia.

Pero aun así, lo que nosotros no vamos a acompañar es la imposición de un candidato sin internas. Que es el único proceso que garantiza la voluntad de la gente. Que el ciudadano vaya y vote. Eso exigimos desde nuestro espacio.

P: Desde 2011 el Radicalismo de Capilla Del Monte tuvo la oportunidad de gobernar la ciudad y termino derrotado tras sendas peleas interna, que propones para su reestructuración?

A.B.: Creo que todo es aprendizaje. El radicalismo en sus dos periodos ha tenido logros importantísimos para Capilla del Monte tanto en Salud como en Agua por ejemplo y solo por nombrar quizá lo más destacado. Por supuesto que tuvo errores. Y me hago cargo de haber aprendido de ellos aún no habiendo sido funcionaria más que un año y medió electa en el tribunal de cuentas.

Creo que todos los gobiernos cometen errores, lo importante es aprender de ellos y no volver a repetirlos. El armado de las listas estratégicas para poder ganar llevo a que después no se pudiera gobernar. Donde la presión ya se convertía en Cogobierno. Basta analizar un poquito el periodo 2015/2019 para darse cuenta. Le paso a radicales y a peronistas. Sino basta con mirar la nación o también gobiernos peronistas anteriores.

Por ello es que nuestro espacio busca consensos con quienes tengan medianamente una mirada parecida de la nueva y mejor política que debemos hacer. Porque después debemos garantizar poder gobernar.

El radicalismo debe entender que para seguir existiendo necesita renovarse como las águilas, xq si no se renueva estará destinado a morir. Ese es el paso que algunos dirigentes y ex intendentes han dado en pos de las nuevas generaciones al frente y con la experiencia de muchos otros acompañando. Fue lo que les pedimos a muchos hace dos años ya. Algunos lo entendieron y acompañan y otros bueno... se resisten.

P: Si sos candidata a intendente y te toca acceder al municipio, cuál crees que va a ser tu consigna para lograr plasmar un proyecto?

A.B.: Creo qué hay un fin de ciclo de los gobiernos de Caudillo y urge ir hacia los gobiernos con liderazgos. Con apertura, participación ciudadana, con la profesionalización del gabinete, con las nuevas tecnologías como herramientas para el ciudadano. Escuchando, diagnosticando y buscando soluciones a Corto, mediano y largo plazo.

Sostenemos que el grave problema de Capilla del Monte es que no cuenta con políticas de estado. Las mismas se deben trazar entre todos los partidos políticos que tengan representación en el concejo. Será la única manera de lograr brindarle a nuestra localidad la Columna vertebral que le falta. Con 10 ejes donde nos pongamos de acuerdo sobre qué ciudad queremos. Y respetar los ejes durante 15 o 20 años gobierne quien gobierne. Y que quien entre no tire por la borda lo que el otro hizo. El agua, por ejemplo, es una política de estado.

Es la única manera de sacar Capilla adelante. Después podemos hablar de distintas proyecciones por área, pero esto que te marco es fundamental.

P: ¿Crees que hay dirigentes radicales que deben volver al partido ...Quienes? Y quienes no?.

A.B.: Creo que la UCR se lleva más allá de cualquier enojo o cualquier ingratitud. Nunca te terminas de ir. Yo no soy quién para decir quien si o quien no. Yo agradezco a todos, porque de todos aprendí.

Viví grandes momentos y tristes momentos. Todos me enseñaron. A su manera. Y se los agradezco.

Si consideramos que es el momento de las nuevas generaciones y de aquellos que nunca pudieron participar. Bienvenido sea si acompañan este proceso de recambio.

Creo que es la oportunidad para que demostraren que fueron y son líderes acompañando a los que venimos, o será la oportunidad de demostrar que fueron y son Caudillos y marcaron el final de época y allí quedaron.